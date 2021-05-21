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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Аустрия
Рид - Аустрия: обзор матча 21 мая 2021
Рид
21.05.2021, пятница, 20:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 10 тур
3 : 2
Завершен
Аустрия
79'
М. Груль
90+1'
А. Байич
90+4'
M. Kerhe
17'
A. GrÃ¼nwald
56'
А. Юкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Аустрия
Желтая карточка
M. Kerhe
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
M. Kerhe
90'
+4
Замена
M. Kerhe
️️️️
Ю. Вайссмайер
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Г. Тигль
ГОЛ! 2:2!
А. Байич
90'
+1
85'
Желтая карточка
А. Поульсен
81'
Желтая карточка
Й. Хандль
ГОЛ! 1:2!
М. Груль
79'
75'
Замена
Д. Фиц
️️️️
A. GrÃ¼nwald
71'
Замена
Г. Тигль
️️️️
A. Zeka
Замена
M. Satin
️️️️
T. Reifeltshammer
68'
Замена
К. Боатенг
️️️️
Л. Мейсль
68'
58'
Замена
М. Саркария
️️️️
А. Юкич
57'
Замена
М. Джуричин
️️️️
Б. Пихлер
56'
ГОЛ! 0:2!
А. Юкич
Желтая карточка
Д. Оффенбахер
55'
Желтая карточка
А. Байич
54'
46'
Замена
Э. Мартель
️️️️
В. Демаку
17'
ГОЛ! 0:1!
A. GrÃ¼nwald
Пас отдал
Б. Пихлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
6
Christoph Schosswendter
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
7
Александар Юкич
АП
17
Agim Zeka
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Рид
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
37
Nikola Stosic
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
Аустрия
22
Аммар Хелак
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
5
Эрик Мартель
ОП
7
Марко Джуричин
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
2-4-1-3
1
Радлингер
5
55
Мейсль
22
Нутц
8
Оффенбахер
4
Зигль
12
Байич
18
Груль
10
Вайссмайер
6
28
4-4-1-1
1
Пенц
2
Поульсен
6
15
Звиршитц
46
Хандль
10
25
Эбнер
6
Демаку
11
Пихлер
7
Юкич
17
55
Мейсль
3
Боатенг
3
Боатенг
55
Мейсль
10
Вайссмайер
3
3
10
Вайссмайер
28
11
11
28
11
Пихлер
7
Джуричин
7
Джуричин
11
Пихлер
6
Демаку
5
Мартель
5
Мартель
6
Демаку
17
39
Тигль
39
Тигль
17
7
Юкич
11
Саркария
11
Саркария
7
Юкич
10
36
Фиц
36
Фиц
10
Остались в запасе
Рид
Аустрия
37
Nikola Stosic
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
22
Аммар Хелак
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
37
Nikola Stosic
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Рид - Аустрия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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