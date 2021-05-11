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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Адмира Ваккер
Рид - Адмира Ваккер: обзор матча 11 мая 2021
Рид
11.05.2021, вторник, 19:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 8 тур
0 : 0
Завершен
Адмира Ваккер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Адмира Ваккер
82'
Замена
E. Hoffer
️️️️
A. Wooten
82'
Замена
M. Maier
️️️️
Л. Кронбергер
72'
Замена
М. Бройниг
️️️️
M. Kadlec
67'
Замена
S. Auer
️️️️
C. Gartner
Замена
C. Reiner
️️️️
К. Боатенг
46'
Желтая карточка
А. Байич
39'
Желтая карточка
К. Боатенг
30'
24'
Желтая карточка
В. Ворсагер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
4
Марсель Зигль
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
22
Стефан Нутц
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
12
Анте Байич
ПП
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
17
Давид Атанга
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
21
Christian Gartner
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Рид
55
Лука Мейсль
ЦЗ
6
Constantin Reiner
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
24
Stephan Auer
ЦЗ
22
Marcus Maier
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
16
Erwin Hoffer
ЦФ
2-5-1-2
1
Радлингер
3
Боатенг
5
4
Зигль
8
Оффенбахер
22
Нутц
6
Лакнер
12
Байич
18
Груль
10
Вайссмайер
28
4-3-1-2
1
2
Ворсагер
47
Лукачевич
4
Бауэр
6
Даткович
17
Атанга
5
Кершбаум
20
7
Кронбергер
14
21
3
Боатенг
6
6
3
Боатенг
20
14
Бройниг
14
Бройниг
20
21
24
24
21
7
Кронбергер
22
22
7
Кронбергер
14
16
16
14
Остались в запасе
Рид
Адмира Ваккер
48
Matthias Gragger
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
32
Christoph Haas
ВР
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Остались в запасе
48
Matthias Gragger
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
25
Patrick Möschl
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Остались в запасе
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
24
Marco Hausjell
ЦФ
32
Christoph Haas
ВР
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Статистика матча Рид - Адмира Ваккер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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Рид
Адмира Ваккер
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Последний вратарь-легионер РПЛ нашел новый клуб
29 сентября
«Рид» – «Цюрих». Гол Кержакова
2016.01.25 20:37
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
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