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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Рид
Аустрия - Рид: обзор матча 20 апреля 2021
Аустрия
20.04.2021, вторник, 21:30
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
2 : 2
Завершен
Рид
22'
М. Саркария (П)
90+1'
М. Джуричин
2'
C. Reiner
78'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия - Рид
ГОЛ! 2:2!
М. Джуричин
Пас отдал
М. Саркария
90'
+1
83'
Замена
С. Нутц
️️️️
M. Canadi
Замена
A. Zeka
️️️️
В. Демаку
81'
Желтая карточка
К. Моншейн
80'
Замена
К. Моншейн
️️️️
Т. Эбнер
79'
78'
ГОЛ! 1:2!
М. Груль
Пас отдал
C. Reiner
Желтая карточка
В. Демаку
65'
Замена
Г. Тигль
️️️️
Й. Хандль
52'
46'
Замена
М. Груль
️️️️
F. Borsos
46'
Замена
А. Байич
️️️️
P. Schmidt
35'
Желтая карточка
К. Боатенг
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Саркария
22'
2'
ГОЛ! 0:1!
C. Reiner
Пас отдал
F. Borsos
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
5
Эрик Мартель
ОП
7
Марко Джуричин
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
6
Весел Демаку
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
6
Маркус Лакнер
ЦП
3
Manuel Kerhe
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
26
Filip Borsos
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
17
Agim Zeka
ЦФ
17
Anour El Moukhantir
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Рид
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
12
Анте Байич
ПП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
3-1-5-1
1
Пенц
46
Хандль
30
15
Звиршитц
5
Мартель
6
Демаку
8
Виммер
11
Саркария
36
Фиц
25
Эбнер
7
Джуричин
2-2-5
1
Радлингер
3
Боатенг
5
8
Оффенбахер
6
Лакнер
6
19
11
26
8
46
Хандль
39
Тигль
39
Тигль
46
Хандль
6
Демаку
17
17
6
Демаку
25
Эбнер
14
Моншейн
14
Моншейн
25
Эбнер
19
12
Байич
12
Байич
19
8
22
Нутц
22
Нутц
8
26
18
Груль
18
Груль
26
Остались в запасе
Аустрия
Рид
17
Anour El Moukhantir
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
17
Anour El Moukhantir
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
99
Мирко Кос
ВР
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
Остались в запасе
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Аустрия - Рид
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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