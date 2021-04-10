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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Рид
Адмира Ваккер - Рид: обзор матча 10 апреля 2021
Адмира Ваккер
10.04.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
0 : 2
Завершен
Рид
53'
М. Зигль
60'
М. Груль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Рид
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Вайссмайер
90'
Замена
M. Satin
️️️️
А. Байич
89'
Замена
P. Schmidt
️️️️
М. Груль
81'
Замена
M. Canadi
️️️️
С. Нутц
Замена
D. Starkl
️️️️
Н. Даткович
66'
Замена
М. Бройниг
️️️️
M. Ostrzolek
63'
62'
Замена
М. Лакнер
️️️️
Д. Оффенбахер
60'
ГОЛ! 0:2!
М. Груль
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Зигль
Замена
S. Auer
️️️️
M. Maier
46'
Замена
В. Ворсагер
️️️️
M. Kadlec
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
6
Нико Даткович
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
4
Себастьян Бауэр
ЦЗ
7
Лука Кронбергер
ЛВ
17
Давид Атанга
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
20
Marco Kadlec
ЦП
22
Marcus Maier
ЦП
84
Matthias Ostrzolek
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
55
Лука Мейсль
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
12
Анте Байич
ПП
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
48
Matthias Gragger
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Адмира Ваккер
31
Осман Хаджикич
ВР
2
Вильхельм Ворсагер
ЦЗ
24
Stephan Auer
ЦЗ
4
Лукас Малишек
ОП
24
Marco Hausjell
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
7
Dominik Starkl
ЦФ
Рид
6
Маркус Лакнер
ЦП
26
Filip Borsos
ЦФ
8
Marcel Canadi
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
19
Patrick Schmidt
ЦФ
3-4-1-2
1
6
Даткович
4
Айву
4
Бауэр
17
Атанга
20
22
5
Кершбаум
7
Кронбергер
14
84
2-4-1-3
1
Радлингер
3
Боатенг
55
Мейсль
12
Байич
8
Оффенбахер
4
Зигль
22
Нутц
18
Груль
28
48
10
Вайссмайер
20
2
Ворсагер
2
Ворсагер
20
84
14
Бройниг
14
Бройниг
84
6
Даткович
7
7
6
Даткович
22
24
24
22
22
Нутц
8
8
22
Нутц
12
Байич
11
11
12
Байич
8
Оффенбахер
6
Лакнер
6
Лакнер
8
Оффенбахер
18
Груль
19
19
18
Груль
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Рид
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Лукас Малишек
ОП
24
Marco Hausjell
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
26
Filip Borsos
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Остались в запасе
31
Осман Хаджикич
ВР
4
Лукас Малишек
ОП
24
Marco Hausjell
ЦФ
Остались в запасе
26
Filip Borsos
ЦФ
3
Manuel Kerhe
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Адмира Ваккер - Рид
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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