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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Люнгбю
Сендерийск - Люнгбю: обзор матча 17 мая 2021
Сендерийск
17.05.2021, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 8 тур
2 : 0
Завершен
Люнгбю
37'
R. Hassan
89'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Люнгбю
ГОЛ! 2:0!
Х. Райт
Пас отдал
Ю. Эскесен
89'
Замена
Б. Финне
️️️️
А. Якобсен
88'
Замена
Ф. Шмидль
️️️️
V. Ekani
88'
83'
Замена
П. Грегор
️️️️
M. Kaastrup Larsen
83'
Замена
Й. Гаммельбю
️️️️
М. Ремер
70'
Замена
L. Fosgaard
️️️️
S. Crone
69'
Замена
В. Торп
️️️️
К. Якобсен
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
R. Hassan
62'
Замена
Х. Райт
️️️️
M. Albaek
62'
Желтая карточка
P. Banggaard
60'
59'
Замена
Э. Корнвиг
️️️️
R. Pedersen
ГОЛ! 1:0!
R. Hassan
Пас отдал
Э. Фредериксен
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
14
Кристиан Якобсен
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
19
Юлиус Бек
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
0
Morten Beck
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
29
Виктор Торп
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
4-3-3
20
Томас
26
27
5
3
Хольм
17
22
Фредериксен
29
18
Якобсен
77
21
4-3-3
18
Шрам
3
Винтер
5
Тшиемб
12
20
Йоргенсен
14
Якобсен
8
8
Ремер
11
Варминг
24
11
29
3
Шмидль
3
Шмидль
29
77
34
Эскесен
34
Эскесен
77
18
Якобсен
11
Финне
11
Финне
18
Якобсен
17
11
Райт
11
Райт
17
24
8
Корнвиг
8
Корнвиг
24
14
Якобсен
29
Торп
29
Торп
14
Якобсен
11
5
Грегор
5
Грегор
11
12
9
9
12
8
Ремер
19
Гаммельбю
19
Гаммельбю
8
Ремер
Остались в запасе
Сендерийск
Люнгбю
19
Юлиус Бек
ЦП
0
Morten Beck
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
30
Томас Миккельсен
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
19
Юлиус Бек
ЦП
0
Morten Beck
ЦФ
1
Nikolai Flø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Сендерийск - Люнгбю
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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