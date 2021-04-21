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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Сендерийск
Люнгбю - Сендерийск: обзор матча 21 апреля 2021
Люнгбю
21.04.2021, среда, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 4 тур
0 : 1
Завершен
Сендерийск
16'
M. Dal Hende
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Сендерийск
89'
Замена
А. Гира
️️️️
R. Vinderslev
89'
Замена
Б. Финне
️️️️
Х. Райт
Желтая карточка
M. Kaastrup Larsen
88'
Желтая карточка
М. Варминг
87'
Замена
К. Винтер
️️️️
Э. Корнвиг
86'
Замена
К. Якобсен
️️️️
В. Торп
86'
Желтая карточка
S. Crone
85'
Замена
J. Shaibu
️️️️
Э. Нильсен
80'
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
M. Rasmussen
76'
67'
Замена
Ю. Эскесен
️️️️
R. Hassan
53'
Замена
А. Якобсен
️️️️
Э. Хольм
49'
Желтая карточка
Э. Хольм
Замена
М. Варминг
️️️️
Й. Гаммельбю
46'
Желтая карточка
M. Rasmussen
45'
+4
Красная карточка
М. Ремер
45'
+3
27'
Желтая карточка
Х. Райт
16'
ГОЛ! 0:1!
M. Dal Hende
Пас отдал
Э. Хольм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
12
S. Crone
ЦЗ
29
Виктор Торп
ЦП
8
Эмиль Корнвиг
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
9
Lasse Fosgaard
ЦП
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
29
Victor Ekani
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Люнгбю
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Каспер Винтер
ЦП
14
Кристиан Якобсен
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
15
Justin Shaibu
ЦФ
40
Tobias Juul
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Сендерийск
24
Адама Гира
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
3-5-1-1
30
Миккельсен
0
5
Тшиемб
12
19
Гаммельбю
8
8
Ремер
9
8
Корнвиг
29
Торп
7
Нильсен
3-2-2-3
20
Томас
3
Гартенманн
27
5
3
Хольм
26
29
6
11
Райт
77
21
8
11
11
8
8
Корнвиг
15
Винтер
15
Винтер
8
Корнвиг
7
Нильсен
15
15
7
Нильсен
29
Торп
14
Якобсен
14
Якобсен
29
Торп
19
Гаммельбю
11
Варминг
11
Варминг
19
Гаммельбю
6
24
Гира
24
Гира
6
77
34
Эскесен
34
Эскесен
77
11
Райт
11
Финне
11
Финне
11
Райт
3
Хольм
18
Якобсен
18
Якобсен
3
Хольм
Остались в запасе
Люнгбю
Сендерийск
40
Tobias Juul
ЦФ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Nikolai Flø
ЦФ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
40
Tobias Juul
ЦФ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Люнгбю - Сендерийск
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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