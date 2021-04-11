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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Хорсенс
Сендерийск - Хорсенс: обзор матча 11 апреля 2021
Сендерийск
11.04.2021, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 2 тур
2 : 3
Завершен
Хорсенс
32'
P. Banggaard
35'
Х. Райт
72'
К. Тенгстедт
73'
К. Тенгстедт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Хорсенс
88'
Замена
М. Кийлерих
️️️️
Л. Прип
Желтая карточка
J. Simonsen
87'
Замена
Б. Финне
️️️️
Ю. Эскесен
80'
Замена
Э. Фредериксен
️️️️
R. Vinderslev
80'
Замена
R. Hassan
️️️️
V. Ekani
80'
Замена
P. Kanstrup
️️️️
P. Buch Christiansen
74'
73'
ГОЛ! 2:2!
К. Тенгстедт
Пас отдал
Н. Дир
72'
ГОЛ! 2:1!
К. Тенгстедт
Пас отдал
J. Buus
Желтая карточка
P. Banggaard
59'
58'
Замена
Й. Торсен
️️️️
А. Людвиг
58'
Замена
К. Тенгстедт
️️️️
M. Brajanac
57'
Замена
Й. Геммер
️️️️
Х. Ханссон
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
Э. Хольм
46'
ГОЛ! 2:0!
Х. Райт
Пас отдал
Ю. Эскесен
35'
ГОЛ! 1:0!
P. Banggaard
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
20
Лоуренс Томас
ВР
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
6
R. Vinderslev
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
21
Jeppe Simonsen
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
Сендерийск
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
1
Nikolai Flø
ЦФ
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
11
Peter Nymann
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
4-3-3
20
Томас
26
3
Гартенманн
5
3
Хольм
6
29
34
Эскесен
11
Райт
18
Якобсен
21
4-3-1-2
1
5
29
Гомес
33
Людвиг
44
Дир
10
Ханссон
15
18
Прип
15
Камили
15
80
29
77
77
29
27
27
6
22
Фредериксен
22
Фредериксен
6
34
Эскесен
11
Финне
11
Финне
34
Эскесен
3
Хольм
20
20
3
Хольм
18
Прип
25
Кийлерих
25
Кийлерих
18
Прип
80
20
Тенгстедт
20
Тенгстедт
80
33
Людвиг
18
Торсен
18
Торсен
33
Людвиг
10
Ханссон
6
Геммер
6
Геммер
10
Ханссон
Остались в запасе
Сендерийск
Хорсенс
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
7
Александар Станкович
ВР
15
Давид Крузе
ЦП
11
Peter Nymann
ЦЗ
Остались в запасе
1
Nikolai Flø
ЦФ
3
Филипп Шмидль
ЦЗ
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
15
Давид Крузе
ЦП
11
Peter Nymann
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Сендерийск - Хорсенс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
Новости команд
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Сендерийск
Хорсенс
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
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2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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