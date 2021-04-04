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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Оденсе
Хорсенс - Оденсе: обзор матча 04 апреля 2021
Хорсенс
04.04.2021, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
1 : 1
Завершен
Оденсе
33'
Л. Прип
90+2'
И. Жебали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хорсенс - Оденсе
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
И. Жебали
Пас отдал
С. Арон Гудьонсен
Замена
P. Nymann
️️️️
B. Jacobsen
84'
83'
Желтая карточка
J. Skjelvik
Замена
Н. Брок-Мадсен
️️️️
M. Brajanac
83'
81'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
Э. Сабби
81'
Замена
С. Арон Гудьонсен
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
77'
Желтая карточка
М. Фрекьяер-Йенсен
Замена
Л. Камили
️️️️
Й. Геммер
76'
Замена
R. Frantsen
️️️️
Н. Дир
76'
68'
Замена
J. Drachmann
️️️️
J. Thomasen
68'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
T. KlÃ¸ve
Замена
Х. Ханссон
️️️️
Й. Торсен
66'
46'
Замена
M. Sayouba
️️️️
H. Christian Bernat
ГОЛ! 1:0!
Л. Прип
33'
20'
Желтая карточка
Й. Тверсков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
15
Jacob Buus
ЦФ
80
Muamer Brajanac
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Хорсенс
7
Александар Станкович
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
10
Халлур Ханссон
ЦП
22
Агуст Глинссон
АП
15
Лирим Камили
ПВ
12
Rune Frantsen
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
8
Janus Drachmann
ЦФ
27
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
4-4-2
1
44
Дир
29
Гомес
5
33
Людвиг
15
18
Прип
18
Торсен
6
Геммер
80
15
4-5-1
1
3
6
Тверсков
3
30
Андерсен
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Сабби
21
Трандарсон
18
23
11
Жебали
6
Геммер
15
Камили
15
Камили
6
Геммер
15
11
11
15
18
Торсен
10
Ханссон
10
Ханссон
18
Торсен
44
Дир
12
12
44
Дир
80
44
Брок-Мадсен
44
Брок-Мадсен
80
23
9
Кадрии
9
Кадрии
23
18
8
8
18
1
30
30
1
11
Сабби
6
6
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
27
Гудьонсен
27
Гудьонсен
29
Фрекьяер-Йенсен
Остались в запасе
Хорсенс
Оденсе
7
Александар Станкович
ВР
22
Агуст Глинссон
АП
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
7
Александар Станкович
ВР
22
Агуст Глинссон
АП
Остались в запасе
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Хорсенс - Оденсе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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Хорсенс
Оденсе
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
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2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
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2
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2017.01.30 01:24
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Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
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