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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Рандерс
Копенгаген - Рандерс: обзор матча 05 апреля 2021
Копенгаген
05.04.2021, понедельник, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 1 тур
2 : 1
Завершен
Рандерс
10'
К. Вильчек
18'
В. Фишер
7'
М. Эго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Рандерс
79'
Замена
B. Sambou
️️️️
В. Хаммершой-Мистрати
79'
Замена
О. Бундгор
️️️️
Б. Копплин
Замена
М. Бунду
️️️️
К. Вильчек
75'
71'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
Замена
Й. Стаге
️️️️
Л. Лерагер
67'
Замена
М. Дарами
️️️️
В. Фишер
67'
66'
Замена
М. Каллесе
️️️️
С. Гравес
46'
Замена
Ф. Лауэнборг
️️️️
N. Mileusnić
25'
Желтая карточка
Б. Копплин
ГОЛ! 2:1!
В. Фишер
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
18'
ГОЛ! 1:1!
К. Вильчек
Пас отдал
Й. Винд
10'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Эго
Пас отдал
Э. Марксен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
7
Виктор Фишер
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Рандерс
8
Симон Пизингер
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
17
Матиас Греве
ЦП
10
Вито Хаммершой-Мистрати
ЦП
24
Тосин Кеинде
ЦП
10
Nikola Mileusnić
ЦФ
30
Патрик Карльгрен
ЦФ
45
Марвин Эго
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Рандерс
0
M. Nielsen
ЦЗ
7
Миккель Каллесе
ЦП
23
Оливер Бундгор
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
97
Bassala Sambou
ЦФ
25
Йонас Дакир
ЦФ
4-2-4
1
Грютебуст
34
Кристиансен
20
Бойлесен
25
Нельссон
2
Анкерсен
21
Лерагер
6
Зека
19
Винд
10
Вильчек
7
Фишер
8
Фалк-Йенсен
4-4-3
28
Гравес
15
Копплин
15
Марксен
8
Пизингер
17
Греве
10
Хаммершой-Мистрати
24
Кеинде
4
Йонсен
45
Эго
30
Карльгрен
10
7
Фишер
9
Дарами
9
Дарами
7
Фишер
21
Лерагер
6
Стаге
6
Стаге
21
Лерагер
10
Вильчек
7
Бунду
7
Бунду
10
Вильчек
10
Хаммершой-Мистрати
97
97
10
Хаммершой-Мистрати
28
Гравес
7
Каллесе
7
Каллесе
28
Гравес
15
Копплин
23
Бундгор
23
Бундгор
15
Копплин
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
10
14
Лауэнборг
14
Лауэнборг
10
Остались в запасе
Копенгаген
Рандерс
16
Пеп Бьель
АП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Главный тренер
Джесс Торуп
0
M. Nielsen
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
25
Занка
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
Остались в запасе
0
M. Nielsen
ЦЗ
25
Йонас Дакир
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Копенгаген - Рандерс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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