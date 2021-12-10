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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Сеара
Палмейрас - Сеара: обзор матча 10 декабря 2021
Палмейрас
10.12.2021, пятница, 03:30
Бразилия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Сеара
42'
Кевин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палмейрас - Сеара
Замена
L. Sena
️️️️
Вандерлан
90'
+4
85'
Замена
Клебер
️️️️
Лима
82'
Замена
I. Geovane
️️️️
Ф. Собрал
78'
Замена
Жоржиньо
️️️️
I.
Желтая карточка
Г. Силва
76'
70'
Замена
Рик
️️️️
С. Мендоса
Замена
П. Бикальо
️️️️
М. Фернандес
67'
Замена
Д. Джон
️️️️
Кевин
56'
46'
Замена
Марлон
️️️️
F.
ГОЛ! 1:0!
Кевин
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
5
Навес
ЦЗ
35
Матеус Фернандес
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
11
Кевин
ЦФ
25
Vinicius Silvestre
ЦФ
29
Vitor Hugo
ЦФ
11
Giovani
ЦФ
12
Вандерлан
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
43
Лукас Фрейтас
ЦФ
3
Michel
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Сеара
24
Мессиас
ЦЗ
2
Igor
ЦЗ
1
João Ricardo
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
29
Вина
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
45
Лима
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Палмейрас
30
Kaique
ВР
2
Lucas Sena
ЦЗ
14
Джон Джон
ЦП
1
Матеус
ЦФ
35
Педро Бикальо
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
58
Yago Santos
ЦФ
Сеара
77
Gabriel Santos
ЦП
25
Марлон
ЦП
12
Indio Geovane
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
37
Рик
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЦФ
1
Richard
ЦФ
1-2-5
5
Навес
35
Фернандес
5
Фабиньо
12
Вандерлан
3
43
Фрейтас
2
Гарсия
11
2-5
24
Мессиас
2
88
Собрал
45
Лима
11
Гонсалес
29
Вина
7
Мендоса
12
Вандерлан
2
2
12
Вандерлан
11
Кевин
14
Джон Джон
14
Джон Джон
11
Кевин
35
Фернандес
35
Бикальо
35
Бикальо
35
Фернандес
19
25
Марлон
25
Марлон
19
88
Собрал
12
12
88
Собрал
2
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
2
7
Мендоса
37
Рик
37
Рик
7
Мендоса
45
Лима
9
Клебер
9
Клебер
45
Лима
Остались в запасе
Палмейрас
Сеара
30
Kaique
ВР
1
Матеус
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
58
Yago Santos
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
77
Gabriel Santos
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
30
Kaique
ВР
1
Матеус
ЦФ
11
Габриэл Силва
ЦФ
58
Yago Santos
ЦФ
Остались в запасе
77
Gabriel Santos
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
29
Витор Жакаре
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Палмейрас - Сеара
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
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Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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