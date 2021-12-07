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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Жувентуде
Сан-Паулу - Жувентуде: обзор матча 07 декабря 2021
Сан-Паулу
07.12.2021, вторник, 01:00
Бразилия. Серия А, 37 тур
3 : 1
Завершен
Жувентуде
5'
Лусиано
43'
Х. Кальери
67'
Лусиано
63'
Соррисо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Жувентуде
90'
Желтая карточка
Капиксаба
Желтая карточка
Лео
89'
83'
Замена
R.
️️️️
D.
Замена
Жуан
️️️️
Э. Ригони
83'
Замена
Лео
️️️️
Х. Кальери
83'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Рейналдо
82'
Желтая карточка
И. Гомес
78'
73'
Замена
R. Bilú
️️️️
Р. Форстер
73'
Замена
Бруниньо
️️️️
Г. Кастильо
ГОЛ! 3:1!
Лусиано
Пас отдал
Ж. Миранда
67'
Замена
Г. Невес
️️️️
L.
66'
63'
ГОЛ! 2:1!
Соррисо
Желтая карточка
L.
61'
46'
Замена
Капиксаба
️️️️
Жадсон
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальери
43'
41'
Желтая карточка
В. Матеус
38'
Замена
W.
️️️️
Р. Буэно
Желтая карточка
Р. Арболеда
30'
27'
Желтая карточка
Р. Форстер
ГОЛ! 1:0!
Лусиано
Пас отдал
Э. Ригони
5'
Желтая карточка
Лусиано
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
13
Жоао Миранда
ЦЗ
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Игор Винисиус
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
10
Чико
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сан-Паулу
8
Габриэль Невес
ЦП
55
Rafael Silva
ЦП
34
Велингтон
ЦФ
9
Жуан
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Жувентуде
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
7
Rafael Bilú
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
2-1-1-5
13
Миранда
5
Арболеда
10
Лусиано
24
Ригони
17
Гомес
6
Рейналдо
28
11
Нестор
9
Кальери
2-1-5
2
13
Форстер
16
Жадсон
10
Чико
34
Мендес
2
Матеус
8
Кастильо
23
28
8
Невес
8
Невес
28
24
Ригони
9
Жуан
9
Жуан
24
Ригони
6
Рейналдо
7
Бенитес
7
Бенитес
6
Рейналдо
9
Кальери
3
Лео
3
Лео
9
Кальери
9
Буэно
91
91
9
Буэно
16
Жадсон
7
Капиксаба
7
Капиксаба
16
Жадсон
8
Кастильо
37
Бруниньо
37
Бруниньо
8
Кастильо
13
Форстер
7
7
13
Форстер
23
21
21
23
Остались в запасе
Сан-Паулу
Жувентуде
55
Rafael Silva
ЦП
34
Велингтон
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
55
Rafael Silva
ЦП
34
Велингтон
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
20
Лукас Перри
ЦФ
Остались в запасе
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Сан-Паулу - Жувентуде
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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