Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сеара
Фламенго - Сеара: обзор матча 01 декабря 2021
Фламенго
01.12.2021, среда, 02:00
Бразилия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Сеара
3'
Г. Барбоза
79'
Матеузиньо
72'
Рик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Сеара
90'
+2
Замена
Клебер
️️️️
Ф. Собрал
90'
+2
Замена
Айртон
️️️️
I.
Замена
Рене
️️️️
Рамон
84'
83'
Замена
Марлон
️️️️
F.
Желтая карточка
Б. Энрике
81'
ГОЛ! 2:1!
Матеузиньо
79'
Желтая карточка
Рамон
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
Рик
Пас отдал
Й. Гонсалес
Желтая карточка
Т. Майя
70'
Желтая карточка
Г. Энрике
68'
64'
Замена
Рик
️️️️
K.
64'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Лима
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Э. Рибейро
61'
Замена
Микаэл
️️️️
Диего
61'
Замена
Б. Виана
️️️️
Л. Перейра
46'
Желтая карточка
Э. Рибейро
44'
35'
Желтая карточка
Лима
Замена
У. Соуза
️️️️
Д. Алвес
28'
Желтая карточка
Г. Барбоза
3'
ГОЛ! 1:0!
Г. Барбоза
Пас отдал
Диего
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
13
Рамон
ЛЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Диего
АП
8
Андреас Перейра
АП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сеара
2
Igor
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
1
João Ricardo
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
45
Лима
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Фламенго
12
Габриэль Батиста
ВР
1
Уго Соуза
ВР
6
Рене
ЛЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
26
Роберт Пирис
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
9
Педро
ЦФ
Сеара
77
Gabriel Santos
ЦП
25
Марлон
ЦП
12
Indio Geovane
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
9
Jael
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
37
Рик
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
1
Richard
ЦФ
4-2-3-2
13
Рамон
13
Энрике
4
Перейра
2
Матеузиньо
29
Майя
10
Рибейро
27
Энрике
8
Перейра
10
Диего
25
Алвес
9
Барбоза
2-5
2
24
Мессиас
19
70
45
Лима
6
Отавио
91
Пачеко
25
Алвес
1
Соуза
1
Соуза
25
Алвес
13
Рамон
6
Рене
6
Рене
13
Рамон
4
Перейра
2
Виана
2
Виана
4
Перейра
10
Рибейро
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
10
Диего
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Диего
19
25
Марлон
25
Марлон
19
2
11
Айртон
11
Айртон
2
88
Собрал
9
Клебер
9
Клебер
88
Собрал
70
37
Рик
37
Рик
70
45
Лима
17
Жоржиньо
17
Жоржиньо
45
Лима
Остались в запасе
Фламенго
Сеара
11
Витиньо
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
12
Габриэль Батиста
ВР
23
Родиней
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Педро
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
77
Gabriel Santos
ЦП
12
Indio Geovane
ЦФ
9
Jael
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
11
Витиньо
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
12
Габриэль Батиста
ВР
23
Родиней
ПЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Педро
ЦФ
Остались в запасе
77
Gabriel Santos
ЦП
12
Indio Geovane
ЦФ
9
Jael
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
1
Richard
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Фламенго - Сеара
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Фламенго
Сеара
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Зениту» предложили нападающего из Бразилии
23 ноября
2
«Фламенго» с тремя экс-игроками РПЛ вновь стал чемпионом Бразилии
22 ноября
1
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
20 ноября
Подтвержден интерес самого богатого клуба Бразилии к капитану «Зенита»
19 ноября
Серия A: шансы «Фламенго» и «Атлетико Паранаэнсе» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Стало известно, рассматривал ли «Спартак» кандидатуру Моцарта
2025.12.22 12:17
2
3 экс-игрока РПЛ стали чемпионами Бразилии
2025.12.04 09:04
«Сеара» – «Баия»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.00
2025.09.19 10:22
«Сеара» – «Брагантино»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.15 20:14
«Интернасьонал» – «Сеара»: прогноз и ставки на матч 20 июля 2025 с коэффициентом 1.60
2025.07.19 09:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+