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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Коринтианс
Фламенго - Коринтианс: обзор матча 18 ноября 2021
Фламенго
18.11.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 33 тур
1 : 0
Завершен
Коринтианс
90+4'
Б. Энрике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Коринтианс
ГОЛ! 1:0!
Б. Энрике
Пас отдал
Родиней
90'
+4
79'
Замена
Луан
️️️️
Р. Аугусто
Замена
Родиней
️️️️
Р. Кенеди
69'
68'
Замена
Витиньо
️️️️
Жо
Замена
Микаэл
️️️️
Витиньо
60'
Замена
Ф. Луис
️️️️
Рамон
46'
46'
Замена
Г. Силва
️️️️
Г. Перейра
Замена
Б. Энрике
️️️️
В. Габриэль
46'
Замена
Г. Энрике
️️️️
Д. Луис
46'
Желтая карточка
В. Габриэль
40'
40'
Желтая карточка
Ж. Виктор
25'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
Жулиано
23'
Желтая карточка
Г. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
11
Витиньо
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
2
Матеузиньо
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
35
Жоао Гомес
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
10
Диего
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
10
Роджер Гедес
ЦП
6
Габриэль
ЦП
7
Ренато Аугусто
ЦП
20
Жулиано
АП
4
Жил
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Фламенго
2
Бруно Виана
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
30
Микаэл
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
6
Рене
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
13
Густаво Энрике
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
32
Тиаго Фернандес
ЦФ
27
Бруно Энрике
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
7
Луан
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
70
Рони
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
1-1-2-5
1
Соуза
4
Луис
29
Майя
29
Кенеди
11
Витиньо
13
Рамон
10
Диего
63
Габриэль
35
Гомес
4
Перейра
3-3-1-3
1
Кассио
23
Фагнер
4
Виктор
6
Сантос
10
Гедес
6
Габриэль
7
Аугусто
20
Жулиано
21
Жо
11
Перейра
4
Жил
11
Витиньо
30
Микаэл
30
Микаэл
11
Витиньо
13
Рамон
16
Луис
16
Луис
13
Рамон
29
Кенеди
23
Родиней
23
Родиней
29
Кенеди
4
Луис
13
Энрике
13
Энрике
4
Луис
63
Габриэль
27
Энрике
27
Энрике
63
Габриэль
7
Аугусто
7
Луан
7
Луан
7
Аугусто
21
Жо
43
Витиньо
43
Витиньо
21
Жо
20
Жулиано
31
Мантуан
31
Мантуан
20
Жулиано
11
Перейра
19
Силва
19
Силва
11
Перейра
Остались в запасе
Фламенго
Коринтианс
2
Бруно Виана
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
12
Габриэль Батиста
ЦФ
6
Рене
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
32
Тиаго Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
33
Матеус Донелли
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
70
Рони
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
2
Бруно Виана
ЦЗ
26
Роберт Пирис
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
12
Габриэль Батиста
ЦФ
6
Рене
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
32
Тиаго Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
70
Рони
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Фламенго - Коринтианс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Маракана
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