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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Сеара
Атлетико Паранаэнсе - Сеара: обзор матча 11 ноября 2021
Атлетико Паранаэнсе
11.11.2021, четверг, 00:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
Сеара
44'
Р. Кайзер
68'
П. Энрике
52'
Рик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Сеара
Желтая карточка
Сантос
90'
+6
Замена
З. Ивалдо
️️️️
Н. Эрнандес
90'
+2
90'
+1
Замена
Й. Гонсалес
️️️️
Б. Пачеко
Замена
M. Azevedo
️️️️
F. Canesin
89'
85'
Красная карточка
Ф. Собрал
81'
Замена
Лима
️️️️
С. Мендоса
81'
Замена
В. Оливейра
️️️️
F.
73'
Замена
Эрик
️️️️
Рик
73'
Замена
Клебер
️️️️
Марлон
ГОЛ! 2:1!
П. Энрике
Пас отдал
Никао
68'
Замена
П. Роша
️️️️
Д. Теранс
64'
Замена
П. Энрике
️️️️
Абнер
64'
Желтая карточка
Р. Кайзер
57'
52'
ГОЛ! 1:1!
Рик
Замена
F. Canesin
️️️️
Эрик
46'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кайзер
Пас отдал
Марсиньо
44'
28'
Желтая карточка
J. Ricardo
Желтая карточка
Абнер
23'
Желтая карточка
Кристиан
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦФ
18
Кристиан
ЦФ
44
Тиаго Хелено
ЦФ
2
Марсиньо
ЦФ
14
Эрик
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
11
Никао
ЦФ
79
Ренато Кайзер
ЦФ
80
Давид Теранс
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Сеара
13
Gabriel Dias
ЦЗ
25
Марлон
ЦП
29
Вина
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
37
Рик
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
4
Клаус
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
João Ricardo
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Паранаэнсе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
13
Педро Энрике
ЦЗ
32
Педро Роша
ЛВ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
27
Зе Ивалдо
ЦФ
24
Бенто
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
Сеара
2
Igor
ЦЗ
77
Gabriel Santos
ЦП
1
Richard
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
29
Виллиан Оливейра
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
45
Лима
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
22
Alan
ЦФ
1-5
23
Сантос
22
Эрнандес
16
Абнер
80
Теранс
79
Кайзер
11
Никао
14
Эрик
1-1-5
13
25
Марлон
19
1
15
4
Клаус
91
Пачеко
16
Абнер
13
Энрике
13
Энрике
16
Абнер
14
Эрик
55
55
14
Эрик
80
Теранс
32
Роша
32
Роша
80
Теранс
22
Эрнандес
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
22
Эрнандес
6
6
91
Пачеко
11
Гонсалес
11
Гонсалес
91
Пачеко
25
Марлон
9
Клебер
9
Клебер
25
Марлон
37
Рик
33
Эрик
33
Эрик
37
Рик
19
29
Оливейра
29
Оливейра
19
7
Мендоса
45
Лима
45
Лима
7
Мендоса
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Сеара
3
Лукас Фассон
ЦЗ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
24
Бенто
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
2
Igor
ЦЗ
77
Gabriel Santos
ЦП
1
Richard
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
22
Alan
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
3
Лукас Фассон
ЦЗ
7
Jader
ЦП
42
Luiz Fernando
ЦП
24
Бенто
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
12
Келлвен
ЦФ
Остались в запасе
2
Igor
ЦЗ
77
Gabriel Santos
ЦП
1
Richard
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
22
Alan
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Сеара
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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