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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Сан-Паулу
Форталеза - Сан-Паулу: обзор матча 11 ноября 2021
Форталеза
11.11.2021, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 31 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
59'
Робсон
90+3'
М. Бенитес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Сан-Паулу
Желтая карточка
М. Хусса
90'
+7
90'
+3
ГОЛ! 1:1!
М. Бенитес
Желтая карточка
В. Паулиста
90'
+1
Замена
J.
️️️️
Эдерсон
87'
83'
Замена
Эдер
️️️️
Лусиано
83'
Замена
В. Буэно
️️️️
Г. Сара
79'
Желтая карточка
М. Бенитес
Замена
В. Паулиста
️️️️
Робсон
76'
71'
Замена
Г. Невес
️️️️
И. Гомес
71'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Р. Нестор
Замена
Ромариньо
️️️️
V. Depietri
67'
Замена
M. Vargas
️️️️
Л. Лима
66'
ГОЛ! 1:0!
Робсон
Пас отдал
V. Depietri
59'
58'
Желтая карточка
Р. Нестор
Желтая карточка
Робсон
39'
33'
Желтая карточка
Г. Сара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
5
Матеус Хусса
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сан-Паулу
13
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
3
Лео
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
33
Nathan Mendes
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Сан-Паулу
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ЦП
20
Лукас Перри
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
3-2-1-4
1
4
Тити
26
Мело
6
Лима
4
Беневенуто
2
Тинга
13
Эдерсон
5
Хусса
11
30
Робсон
8
Рональд
1-1-5
13
Миранда
10
Лусиано
17
Гомес
9
Кальери
6
Рейналдо
8
Сара
11
Нестор
11
11
Ромариньо
11
Ромариньо
11
13
Эдерсон
26
26
13
Эдерсон
6
Лима
96
96
6
Лима
30
Робсон
9
Паулиста
9
Паулиста
30
Робсон
17
Гомес
8
Невес
8
Невес
17
Гомес
10
Лусиано
23
Эдер
23
Эдер
10
Лусиано
8
Сара
15
Буэно
15
Буэно
8
Сара
11
Нестор
7
Бенитес
7
Бенитес
11
Нестор
Остались в запасе
Форталеза
Сан-Паулу
27
Felipe Alves
ВР
33
Nathan Mendes
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
27
Felipe Alves
ВР
33
Nathan Mendes
ЦЗ
7
Edinho
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
Остались в запасе
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
34
Велингтон
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
11
Маркиньос
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Форталеза - Сан-Паулу
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
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