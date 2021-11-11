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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Коринтианс
Атлетико Минейро - Коринтианс: обзор матча 11 ноября 2021
Атлетико Минейро
11.11.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 31 тур
3 : 0
Завершен
Коринтианс
14'
Д. Коста
51'
Кено
90+5'
Халк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Коринтианс
ГОЛ! 3:0!
Халк
Пас отдал
Н. Силва
90'
+5
85'
Желтая карточка
Ф. Сантос
Замена
Натан
️️️️
Аллан
84'
Замена
Йоран
️️️️
М. Сарачо
83'
Желтая карточка
Г. Арана
82'
Замена
Жаир
️️️️
Д. Коста
79'
Замена
Д. Борреро
️️️️
Кено
79'
69'
Замена
Жо
️️️️
Р. Гедес
69'
Замена
Витиньо
️️️️
Г. Силва
Замена
Гуга
️️️️
Ф. Фильо Мариано
65'
Желтая карточка
Кено
53'
ГОЛ! 2:0!
Кено
Пас отдал
Ч. Че
51'
49'
Желтая карточка
Жулиано
ГОЛ! 1:0!
Д. Коста
Пас отдал
Кено
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
29
Аллан
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Эверсон
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
20
Кено
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Коринтианс
6
Фабио Сантос
ЛЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦП
10
Роджер Гедес
ЦП
7
Ренато Аугусто
ЦП
20
Жулиано
АП
1
Кассио
ЦФ
4
Жил
ЦФ
37
Ду Кейрос
ЦФ
19
Густаво Силва
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
19
Йоран
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
16
Додо
ЦФ
41
Нето
ЦФ
14
Натан
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ЦФ
21
Жо
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
7
Луан
ЦФ
43
Витиньо
ЦФ
70
Рони
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
3-1-1-5
25
Мариано
4
Ревер
13
Арана
29
Аллан
7
Халк
3
Че Че
19
Коста
20
Кено
11
Сарачо
6
Силва
3-3-1-4
23
Фагнер
4
Виктор
6
Сантос
6
Габриэль
10
Гедес
7
Аугусто
20
Жулиано
19
Силва
37
Ду Кейрос
4
Жил
1
Кассио
25
Мариано
23
Гуга
23
Гуга
25
Мариано
19
Коста
8
Жаир
8
Жаир
19
Коста
11
Сарачо
19
Йоран
19
Йоран
11
Сарачо
29
Аллан
14
Натан
14
Натан
29
Аллан
20
Кено
77
Борреро
77
Борреро
20
Кено
10
Гедес
21
Жо
21
Жо
10
Гедес
19
Силва
43
Витиньо
43
Витиньо
19
Силва
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Коринтианс
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
16
Додо
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
33
Матеус Донелли
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
7
Луан
ЦФ
70
Рони
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
16
Додо
ЦФ
41
Нето
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ЦФ
18
Жоао Педро
ЦФ
34
Рауль Густаво
ЦФ
6
Лукас Питон
ЦФ
31
Густаво Мантуан
ЦФ
39
Хавьер
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
7
Луан
ЦФ
70
Рони
ЦФ
11
Габриэль Перейра
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Атлетико Минейро - Коринтианс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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