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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Жувентуде
Фламенго - Жувентуде: обзор матча 14 октября 2021
Фламенго
14.10.2021, четверг, 01:00
Бразилия. Серия А, 26 тур
3 : 1
Завершен
Жувентуде
12'
Р. Кенеди
26'
Педро
35'
А. Перейра
57'
В. Матеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Жувентуде
Желтая карточка
Рене
90'
+2
Замена
Б. Виана
️️️️
А. Перейра
90'
Замена
Рене
️️️️
Ф. Луис
89'
85'
Желтая карточка
В. Мендес
83'
Замена
D.
️️️️
Р. Форстер
Замена
Лазаро
️️️️
Т. Майя
74'
Желтая карточка
Ф. Луис
71'
68'
Замена
Г. Сантос
️️️️
В. Матеус
Замена
В. Габриэль
️️️️
Педро
63'
Замена
Родиней
️️️️
Р. Кенеди
63'
61'
Желтая карточка
В. Матеус
57'
ГОЛ! 3:1!
В. Матеус
Пас отдал
Чико
46'
Замена
Чико
️️️️
W.
46'
Замена
Капиксаба
️️️️
Г. Кастильо
37'
Замена
Соррисо
️️️️
Р. Буэно
ГОЛ! 3:0!
А. Перейра
35'
34'
Желтая карточка
J. Quintero
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Микаэл
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Кенеди
Пас отдал
Педро
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
30
Родриго Кайо
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
2
Матеузиньо
ЦФ
25
Диего Алвес
ЦФ
9
Педро
ЦФ
30
Микаэл
ЦФ
15
Виллиан Арао
ЦФ
16
Филипе Луис
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Жувентуде
2
Juan Quintero
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Фламенго
33
Cleiton
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦФ
17
Лазаро
ЦФ
63
Витор Габриэль
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
23
Родиней
ЦФ
6
Рене
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
Жувентуде
8
Гильерме Сантос
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
20
Didi
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
10
Чико
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
1-1-2-5
30
Кайо
29
Майя
29
Кенеди
8
Перейра
30
Микаэл
4
Перейра
16
Луис
15
Арао
9
Педро
2-5
2
13
Форстер
8
Кастильо
96
Энрике
34
Мендес
2
Матеус
20
8
Перейра
2
Виана
2
Виана
8
Перейра
29
Майя
17
Лазаро
17
Лазаро
29
Майя
9
Педро
63
Габриэль
63
Габриэль
9
Педро
29
Кенеди
23
Родиней
23
Родиней
29
Кенеди
16
Луис
6
Рене
6
Рене
16
Луис
2
Матеус
8
Сантос
8
Сантос
2
Матеус
13
Форстер
20
20
13
Форстер
20
10
Чико
10
Чико
20
8
Кастильо
7
Капиксаба
7
Капиксаба
8
Кастильо
9
Буэно
7
Соррисо
7
Соррисо
9
Буэно
Остались в запасе
Фламенго
Жувентуде
33
Cleiton
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
2
Michel
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
33
Cleiton
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦФ
11
Андре Луис
ЦФ
13
Рамон
ЦФ
12
Габриэль Батиста
ЦФ
1
Уго Соуза
ЦФ
Остались в запасе
2
Michel
ЦЗ
21
Виллиан
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Фламенго - Жувентуде
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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