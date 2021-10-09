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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сеара
Атлетико Минейро - Сеара: обзор матча 09 октября 2021
Атлетико Минейро
09.10.2021, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 25 тур
3 : 1
Завершен
Сеара
32'
Халк
45+10'
Халк (П)
87'
Д. Коста
90+2'
G. Lacerda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Сеара
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
G. Lacerda
90'
Желтая карточка
Б. Пачеко
ГОЛ! 3:0!
Д. Коста
Пас отдал
И. Фернандес
87'
Замена
Калебе
️️️️
М. Сарачо
83'
Замена
Э. Саша
️️️️
Жаир
77'
Замена
Ч. Че
️️️️
Халк
77'
70'
Замена
С. Мендоса
️️️️
Клебер
70'
Замена
П. Наресси
️️️️
Лима
Замена
И. Фернандес
️️️️
Кено
63'
Замена
Д. Коста
️️️️
Д. Борреро
63'
Желтая карточка
Жаир
47'
46'
Замена
Рик
️️️️
Айртон
46'
Замена
G. Lacerda
️️️️
I. Geovane
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Халк
45'
+10
45'
+8
Желтая карточка
Мессиас
ГОЛ! 1:0!
Халк
Пас отдал
Жаир
32'
30'
Желтая карточка
I. Geovane
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
4
Ревер
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
8
Жаир
ЦП
29
Аллан
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Эверсон
ЦФ
6
Натан Силва
ЦФ
16
Додо
ЦФ
11
Матиас Сарачо
ЦФ
77
Дилан Борреро
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Сеара
2
Igor
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
1
Richard
ЦФ
6
Луис Отавио
ЦФ
91
Бруно Пачеко
ЦФ
12
Indio Geovane
ЦФ
88
Фернандо Собрал
ЦФ
11
Айртон
ЦФ
29
Вина
ЦФ
45
Лима
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
16
Микаэл
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
41
Нето
ЦФ
3
Че Че
ЦФ
30
Калебе
ЦФ
14
Натан
ЦФ
8
Игнасио Фернандес
ЦФ
8
Эдуардо Саша
ЦФ
Сеара
77
Gabriel Santos
ЦП
1
João Ricardo
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
37
Рик
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
6
Педро Наресси
ЦФ
9
Jael
ЦФ
2-2-1-5
4
Ревер
23
Гуга
8
Жаир
29
Аллан
7
Халк
16
Додо
20
Кено
77
Борреро
11
Сарачо
6
Силва
2-5
2
24
Мессиас
88
Собрал
9
Клебер
45
Лима
29
Вина
11
Айртон
77
Борреро
19
Коста
19
Коста
77
Борреро
7
Халк
3
Че Че
3
Че Че
7
Халк
11
Сарачо
30
Калебе
30
Калебе
11
Сарачо
20
Кено
8
Фернандес
8
Фернандес
20
Кено
8
Жаир
8
Саша
8
Саша
8
Жаир
12
15
15
12
11
Айртон
37
Рик
37
Рик
11
Айртон
9
Клебер
7
Мендоса
7
Мендоса
9
Клебер
45
Лима
6
Наресси
6
Наресси
45
Лима
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сеара
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
41
Нето
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
77
Gabriel Santos
ЦП
1
João Ricardo
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
9
Jael
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
16
Микаэл
ЦФ
48
Echaporã
ЦФ
41
Нето
ЦФ
14
Натан
ЦФ
Остались в запасе
77
Gabriel Santos
ЦП
1
João Ricardo
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
17
Жоржиньо
ЦФ
33
Эрик
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
55
William Oliveira
ЦФ
9
Jael
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Атлетико Минейро - Сеара
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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