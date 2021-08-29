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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Жувентуде - Сан-Паулу
Жувентуде - Сан-Паулу: обзор матча 29 августа 2021
Жувентуде
29.08.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
90+2'
Р. Буэно
85'
Рейналдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жувентуде - Сан-Паулу
Замена
D.
️️️️
В. Мендес
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Р. Буэно
90'
+2
90'
Желтая карточка
Ж. Миранда
Замена
R.
️️️️
M. Jesus
88'
Замена
Бруниньо
️️️️
Соррисо
88'
85'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Рейналдо
Желтая карточка
В. Матеус
84'
77'
Замена
И. Гомес
️️️️
Р. Нестор
76'
Замена
Г. Сара
️️️️
М. Бенитес
71'
Желтая карточка
И. Винисиус
Замена
Чико
️️️️
W.
59'
Замена
Капиксаба
️️️️
J. Quintero
59'
57'
Замена
Эдер
️️️️
Лусиано
54'
Желтая карточка
Луан
Желтая карточка
Р. Буэно
44'
41'
Желтая карточка
Лео
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жувентуде
2
Michel
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
10
Matheus Jesus
ЦП
31
Марсело Карне
ЦФ
34
Витор Мендес
ЦФ
2
Вилльям Матеус
ЦФ
8
Гилерме Кастильо
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
9
Рикардо Буэно
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сан-Паулу
10
Лусиано
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
18
Tiago Volpi
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦФ
13
Жоао Миранда
ЦФ
3
Лео
ЦФ
6
Рейналдо
ЦФ
18
Игор Винисиус
ЦФ
7
Мартин Бенитес
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦФ
33
Луан
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Жувентуде
16
Жадсон
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
21
Roberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
37
Бруниньо
ЦФ
7
Капиксаба
ЦФ
10
Чико
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
8
Габриэл Сара
ЦФ
17
Игор Гомес
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
23
Эдер
ЦФ
3-1-5
2
2
13
Форстер
10
8
Кастильо
7
Соррисо
9
Буэно
20
2
Матеус
1-1-5
10
Лусиано
24
Ригони
6
Рейналдо
33
Луан
11
Нестор
7
Бенитес
18
Винисиус
10
21
21
10
34
Мендес
20
20
34
Мендес
7
Соррисо
37
Бруниньо
37
Бруниньо
7
Соррисо
2
7
Капиксаба
7
Капиксаба
2
20
10
Чико
10
Чико
20
7
Бенитес
8
Сара
8
Сара
7
Бенитес
11
Нестор
17
Гомес
17
Гомес
11
Нестор
10
Лусиано
23
Эдер
23
Эдер
10
Лусиано
Остались в запасе
Жувентуде
Сан-Паулу
16
Жадсон
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
1
Дуглас Фридрих
ЦФ
96
Пауло Энрике
ЦФ
23
Dawhan
ЦФ
2
Матеузиньо
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Витор Буэно
ЦФ
6
Таллес Коста
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
7
Шейлон
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Жувентуде - Сан-Паулу
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
Альфредо Жакони
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