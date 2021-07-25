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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Брагантино
Форталеза - Брагантино: обзор матча 25 июля 2021
Форталеза
25.07.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 13 тур
1 : 0
Завершен
Брагантино
13'
Робсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Брагантино
90'
+4
Желтая карточка
Хелиньо
Замена
Б. Мело
️️️️
Я. Пикачу
86'
Замена
O.
️️️️
Робсон
86'
80'
Замена
Хелиньо
️️️️
Т. Куэльо
79'
Замена
Рамирес
️️️️
Б. Пракседес
79'
Замена
Алеррандро
️️️️
Итало
Замена
J.
️️️️
I. Torres
72'
69'
Замена
Ж. Силва
️️️️
R.
69'
Замена
Веверсон
️️️️
E.
Замена
Рональд
️️️️
M. Vargas
60'
Желтая карточка
Фелипе
57'
Желтая карточка
M. Vargas
52'
Желтая карточка
Тинга
49'
Желтая карточка
М. Хусса
23'
ГОЛ! 1:0!
Робсон
Пас отдал
Я. Пикачу
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
2
Тинга
ЦЗ
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
13
Эдерсон
ЦП
15
Фелипе
ЦП
96
Matheus Vargas
ЦФ
22
Яго Пикачу
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
77
Igor Torres
ЦФ
5
Матеус Хусса
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Брагантино
15
Фабрисио Бруно
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
1
Клейтон
ЦФ
13
Адерлан
ЦФ
6
Edimar
ЦФ
25
Бруно Пракседес
ЦФ
31
Raul
ЦФ
37
Артур
ЦФ
15
Итало
ЦФ
28
Томас Куэльо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Форталеза
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
93
Макс Валеф
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
8
Рональд
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
Брагантино
7
Рамирес
ЦП
1
Júlio Césár
ЦФ
11
Хелиньо
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
26
Веверсон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
9
Алеррандро
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
2-2-5
1
2
Тинга
4
Беневенуто
13
Эдерсон
15
Фелипе
91
5
Хусса
77
30
Робсон
22
Пикачу
2-1-5
15
Бруно
3
Ортис
30
Эвангелиста
25
Пракседес
28
Куэльо
15
Итало
37
Артур
31
22
Пикачу
26
Мело
26
Мело
22
Пикачу
30
Робсон
11
11
30
Робсон
77
26
26
77
96
8
Рональд
8
Рональд
96
25
Пракседес
7
Рамирес
7
Рамирес
25
Пракседес
28
Куэльо
11
Хелиньо
11
Хелиньо
28
Куэльо
6
26
Веверсон
26
Веверсон
6
31
25
Силва
25
Силва
31
15
Итало
9
Алеррандро
9
Алеррандро
15
Итало
Остались в запасе
Форталеза
Брагантино
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
93
Макс Валеф
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
1
Júlio Césár
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
6
Carlinhos
ЦЗ
2
Juan Quintero
ЦЗ
11
Ромариньо
ЦП
93
Макс Валеф
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
25
Gustavo Blanco
ЦФ
Остались в запасе
1
Júlio Césár
ЦФ
12
Майкон
ЦФ
17
Weverton
ЦФ
4
Натан
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
0
Leandrinho
ЦФ
9
Жан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Форталеза - Брагантино
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
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