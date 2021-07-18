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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Шапекоэнсе - Куяба
Шапекоэнсе - Куяба: обзор матча 18 июля 2021
Шапекоэнсе
18.07.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 12 тур
2 : 3
Завершен
Куяба
17'
G.
23'
Игнасио
19'
J.
45+2'
F. Marques
89'
É.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шапекоэнсе - Куяба
89'
ГОЛ! 2:3!
É.
Пас отдал
Ж. Лукас
Замена
M.
️️️️
R. Lima
84'
82'
Замена
O.
️️️️
J.
82'
Замена
Д. Кафу
️️️️
Клайсон
Замена
F.
️️️️
Ф.
76'
Замена
K. Nunes
️️️️
D.
74'
73'
Желтая карточка
J.
68'
Замена
Юри
️️️️
A.
68'
Замена
É.
️️️️
D. Gomes Magalhaes
Замена
F.
️️️️
G.
64'
Замена
P. H. Perotti
️️️️
A.
64'
46'
Замена
A. Conceição
️️️️
Паулао
45'
+2
ГОЛ! 2:2!
F. Marques
Пас отдал
Ж. Лукас
Желтая карточка
A.
44'
42'
Желтая карточка
Паулао
Желтая карточка
G.
33'
ГОЛ! 2:1!
Игнасио
23'
19'
ГОЛ! 1:1!
J.
ГОЛ! 1:0!
G.
Пас отдал
A.
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шапекоэнсе
25
Бузанелло
ЛЗ
4
Игнасио
ЦЗ
17
Фернандиньо
ЛФ
27
Felipe Santana
ЦФ
0
J. P. Ribeiro
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
0
Anselmo
ЦФ
0
A. Leite
ЦФ
43
Rafael Lima
ЦФ
2
Matheus Ribeiro
ЦФ
0
Derlan
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
4
Паулао
ЦЗ
13
Марллон
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
29
Клайсон
ЦП
19
Felipe Marques
ЦФ
18
Jenison
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Шапекоэнсе
13
Кейллер
ВР
23
Тиаго Косер
ЦЗ
10
Foguinho
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
9
P. H. Perotti
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
0
K. Nunes
ЦФ
7
Mike
ЦФ
22
Ezequiel
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
Куяба
1
Матеус Ногейра
ВР
50
Юри
ОП
9
Rafael Elias
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
19
Élton
ЦФ
77
Osman
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
2-5
25
Бузанелло
4
Игнасио
17
0
2
43
0
3-1-5
21
Карлос
2
Лукас
13
Марллон
4
Паулао
29
Клайсон
18
6
8
18
11
0
9
9
0
17
28
28
17
0
0
0
0
43
7
7
43
49
10
10
49
11
19
19
11
18
77
77
18
29
Клайсон
7
Кафу
7
Кафу
29
Клайсон
18
50
Юри
50
Юри
18
4
Паулао
4
4
4
Паулао
Остались в запасе
Шапекоэнсе
Куяба
10
Foguinho
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦЗ
22
Ezequiel
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
13
Кейллер
ВР
9
Rafael Elias
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
1
Матеус Ногейра
ВР
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
10
Foguinho
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
5
Moisés Ribeiro
ЦФ
23
Тиаго Косер
ЦЗ
22
Ezequiel
ЦФ
4
Kadu
ЦФ
13
Кейллер
ВР
Остались в запасе
9
Rafael Elias
ЦФ
21
Guilherme Pato
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
1
Матеус Ногейра
ВР
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Шапекоэнсе - Куяба
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
- : -
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Ремо
2 : 0
19.11.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
04.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
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