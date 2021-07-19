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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Жувентуде
Интернасьонал - Жувентуде: обзор матча 19 июля 2021
Интернасьонал
19.07.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 12 тур
1 : 0
Завершен
Жувентуде
51'
Т. Гальярдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интернасьонал - Жувентуде
82'
Замена
Капиксаба
️️️️
М. Пейшото
82'
Замена
Чико
️️️️
W.
81'
Желтая карточка
М. Карне
80'
Желтая карточка
P. Boia
79'
Красная карточка
Г. Кастильо
Замена
Д. Кардозо
️️️️
Эденилсон
76'
67'
Замена
Жадсон
️️️️
M. Jesus
67'
Замена
F. Pacheco
️️️️
P. Boia
Замена
Ю. Алберто
️️️️
Тайсон
62'
60'
Желтая карточка
W.
ГОЛ! 1:0!
Т. Гальярдо
Пас отдал
Хейтор
51'
Замена
К. Паласиос
️️️️
К. Видаль
46'
Замена
Маурисио
️️️️
Патрик
46'
45'
+5
Замена
Соррисо
️️️️
E.
Желтая карточка
К. Видаль
42'
Желтая карточка
P. Henrique
31'
Желтая карточка
Эденилсон
31'
4'
Желтая карточка
В. Мендес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
42
Даниэл
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
5
Хейтор
ПЗ
23
Родриго Линдосо
ОП
88
Эденилсон
ЦП
8
Патрик
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
12
Paulo Victor
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Жувентуде
31
Марсело Карне
ВР
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
34
Витор Мендес
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
8
Гилерме Кастильо
ЦП
10
Matheus Jesus
ЦП
98
Paulinho Boia
ЦФ
99
Матеус Пейшото
ЦФ
91
Wescley
ЦФ
17
Elton
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
13
Родриго Дурадо
ОП
5
Джонни Кардозо
ЦП
21
Габриэль Бочилия
ЦП
18
Маурисио
АП
9
Юри Алберто
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
7
Карлос Паласиос
ЦФ
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
41
Pedro Henrique
ЦФ
Жувентуде
1
Дуглас Фридрих
ВР
96
Пауло Энрике
ПЗ
7
Соррисо
ЛВ
7
Капиксаба
ЛВ
16
Жадсон
ЦП
37
Бруниньо
АП
10
Чико
АП
88
Fernando Pacheco
ЦФ
20
Wagner
ЦФ
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
25
Eltinho
ЦФ
3-1-2-1-3
42
Даниэл
31
Куэста
4
Мендес
5
Хейтор
23
Линдосо
88
Эденилсон
8
Патрик
11
Видаль
11
Тайсон
91
Гальярдо
12
4-2-4
31
Карне
34
Мендес
13
Форстер
2
2
Матеус
8
Кастильо
10
17
91
99
Пейшото
98
11
Тайсон
9
Алберто
9
Алберто
11
Тайсон
11
Видаль
7
Паласиос
7
Паласиос
11
Видаль
88
Эденилсон
5
Кардозо
5
Кардозо
88
Эденилсон
8
Патрик
18
Маурисио
18
Маурисио
8
Патрик
98
88
88
98
17
7
Соррисо
7
Соррисо
17
99
Пейшото
7
Капиксаба
7
Капиксаба
99
Пейшото
91
10
Чико
10
Чико
91
10
16
Жадсон
16
Жадсон
10
Остались в запасе
Интернасьонал
Жувентуде
99
Mello Vinicius
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ОП
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
27
Мойзес
ЛЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
20
Wagner
ЦФ
37
Бруниньо
АП
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ПЗ
25
Eltinho
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Остались в запасе
99
Mello Vinicius
ЦФ
13
Родриго Дурадо
ОП
77
Juan Manuel Cuesta
ЦФ
27
Мойзес
ЛЗ
41
Pedro Henrique
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
Остались в запасе
20
Wagner
ЦФ
37
Бруниньо
АП
13
Cleberson
ЦФ
20
Didi
ЦФ
96
Пауло Энрике
ПЗ
25
Eltinho
ЦФ
1
Дуглас Фридрих
ВР
Главный тренер
Мигель Анхель Рамирес
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Статистика матча Интернасьонал - Жувентуде
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 38 тур
Коринтианс
1 : 1
07.12.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 37 тур
Жувентуде
0 : 3
04.12.2025
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Жувентуде
1 : 1
29.11.2025
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
2 : 1
23.11.2025
Жувентуде
Бразилия. Серия А, 34 тур
Жувентуде
3 : 3
20.11.2025
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
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