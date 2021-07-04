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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
Атлетико Паранаэнсе - Форталеза: обзор матча 04 июля 2021
Атлетико Паранаэнсе
04.07.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 9 тур
2 : 1
Завершен
Форталеза
2'
Д. Теранс
9'
М. Баби
86'
I. Torres
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
Желтая карточка
М. Баби
90'
+3
Замена
З. Ивалдо
️️️️
Кристиан
88'
86'
ГОЛ! 2:1!
I. Torres
Замена
К. Эдуардо
️️️️
Витиньо
81'
78'
Замена
Ромариньо
️️️️
M. Vargas
Замена
Эрик
️️️️
Д. Теранс
77'
Замена
Л. Читтадини
️️️️
Никао
77'
69'
Замена
I. Torres
️️️️
Робсон
58'
Замена
L. Henrique
️️️️
Фелипе
58'
Замена
Давид
️️️️
O.
46'
Замена
Эдерсон
️️️️
Рональд
45'
+2
Желтая карточка
Я. Пикачу
Желтая карточка
Витиньо
34'
34'
Желтая карточка
Рональд
30'
Желтая карточка
Робсон
ГОЛ! 2:0!
М. Баби
Пас отдал
Витиньо
9'
ГОЛ! 1:0!
Д. Теранс
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
16
Абнер
ЛЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
28
Витиньо
ЛВ
25
Ричард
ОП
18
Кристиан
ЦП
80
Давид Теранс
АП
11
Никао
АП
17
Матеус Баби
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
8
Рональд
ОП
15
Фелипе
ЦП
11
Osvaldo
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
30
Робсон
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Паранаэнсе
96
Карлос Эдуардо
ВР
24
Бенто
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
30
Николас
ЛЗ
27
Зе Ивалдо
ЦЗ
12
Келлвен
ПЗ
18
Лео Читтадини
ЦП
14
Эрик
ЦП
10
Jadson
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
6
Márcio Azevedo
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
7
Давид
ЛВ
11
Ромариньо
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
77
Igor Torres
ЦФ
88
Luiz Henrique
ЦФ
97
Pablo
ЦФ
26
Jackson
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Сантос
16
Абнер
5
Энрике
44
Хелено
2
Марсиньо
25
Ричард
18
Кристиан
28
Витиньо
11
Никао
80
Теранс
17
Баби
3-1-3-3
27
4
Беневенуто
4
Тити
2
Тинга
8
Рональд
22
Пикачу
11
15
Фелипе
96
91
30
Робсон
11
Никао
18
Читтадини
18
Читтадини
11
Никао
80
Теранс
14
Эрик
14
Эрик
80
Теранс
28
Витиньо
96
Эдуардо
96
Эдуардо
28
Витиньо
18
Кристиан
27
Зе Ивалдо
27
Зе Ивалдо
18
Кристиан
30
Робсон
77
77
30
Робсон
11
7
Давид
7
Давид
11
15
Фелипе
88
88
15
Фелипе
96
11
Ромариньо
11
Ромариньо
96
8
Рональд
13
Эдерсон
13
Эдерсон
8
Рональд
Остались в запасе
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза
79
Ренато Кайзер
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
30
Николас
ЛЗ
24
Бенто
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
6
Márcio Azevedo
ЦФ
10
Jadson
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
Главный тренер
Милтон Мендес
97
Pablo
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
26
Jackson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
79
Ренато Кайзер
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
30
Николас
ЛЗ
24
Бенто
ВР
98
Андерсон Пайшао
ВР
6
Márcio Azevedo
ЦФ
10
Jadson
ЦП
55
Fernando Canesin
ЦП
Остались в запасе
97
Pablo
ЦФ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
26
Jackson
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
Главный тренер
Милтон Мендес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Паранаэнсе - Форталеза
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Арена да Байшада
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