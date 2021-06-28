Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Спорт Ресифи - Куяба
Спорт Ресифи - Куяба: обзор матча 28 июня 2021
Спорт Ресифи
28.06.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
0 : 0
Завершен
Куяба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спорт Ресифи - Куяба
88'
Желтая карточка
Ж. Лукас
Замена
П. Мосселин
️️️️
T. Neves
86'
Замена
Микаэл
️️️️
Эвералдо
84'
80'
Замена
L. Hernández
️️️️
U.
80'
Замена
G. Pato
️️️️
Клайсон
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Андре
78'
72'
Замена
U. Correia
️️️️
R. Gava
72'
Замена
Камило
️️️️
Ж. Виларди
59'
Замена
D. Gomes Magalhaes
️️️️
Д. Кафу
Замена
N.
️️️️
T. Lopes
46'
Замена
З. Велисон
️️️️
B.
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
2
Хайнер
ПЗ
37
Эвералдо
ЛВ
12
JÃºnior Tavares
ЦП
10
Thiago Neves
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
14
Thiago Lopes
ЦФ
35
Sabino
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
21
Андре
ЦФ
Куяба
22
Вальтер
ВР
13
Марллон
ЦЗ
4
Паулао
ЦЗ
2
Жоао Лукас
ПЗ
50
Юри
ОП
6
Жоао Виларди
ЦП
29
Клайсон
ЦП
6
Uendel
ЦФ
19
Élton
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
18
Rafael Gava
ЦФ
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
2
Яго Майдана
ЦЗ
94
Паулиньо Мосселин
ЛВ
28
Зе Велисон
ОП
4
Чико
ЦП
41
Виктор Габриэл
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
Куяба
21
Жоао Карлос
ВР
27
Камило
ОП
21
Guilherme Pato
ЦФ
9
Rafael Elias
ЦФ
77
Osman
ЦФ
11
Danilo Gomes Magalhaes
ЦФ
8
Uillian Correia
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
27
Lucas Hernández
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
1-2-1-5
1
Маилсон
2
Хайнер
12
10
37
Эвералдо
14
21
Андре
77
35
18
3-1-2-4
22
Вальтер
2
Лукас
4
Паулао
13
Марллон
50
Юри
6
Виларди
29
Клайсон
18
7
Кафу
19
6
10
94
Мосселин
94
Мосселин
10
21
Андре
22
22
21
Андре
37
Эвералдо
87
Микаэл
87
Микаэл
37
Эвералдо
18
28
Велисон
28
Велисон
18
14
17
17
14
6
Виларди
27
Камило
27
Камило
6
Виларди
29
Клайсон
21
21
29
Клайсон
7
Кафу
11
11
7
Кафу
18
8
8
18
6
27
27
6
Остались в запасе
Спорт Ресифи
Куяба
27
Луан Полли
ВР
41
Виктор Габриэл
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦЗ
4
Чико
ЦП
9
Rafael Elias
ЦФ
77
Osman
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ВР
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Остались в запасе
27
Луан Полли
ВР
41
Виктор Габриэл
ЦФ
39
Gustavo
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
2
Яго Майдана
ЦЗ
4
Чико
ЦП
Остались в запасе
9
Rafael Elias
ЦФ
77
Osman
ЦФ
18
Auremir
ЦФ
15
Wálber
ЦФ
19
Lucas Ramon
ЦФ
4
Anderson Conceição
ЦФ
21
Жоао Карлос
ВР
Главный тренер
Луис Фернандо Юбел
Статистика матча Спорт Ресифи - Куяба
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Куяба
Бразилия. Серия А, 38 тур
Куяба
1 : 2
08.12.2024
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
1 : 0
06.12.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 36 тур
Куяба
1 : 2
01.12.2024
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Жувентуде
1 : 1
24.11.2024
Куяба
Бразилия. Серия А, 34 тур
Куяба
1 : 2
21.11.2024
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Адельмар да Коста Карвалью
Новости команд
Все
Спорт Ресифи
Куяба
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Зенит» и ЦСКА поборются за 18-летнего таланта из Бразилии
13 мая
6
«Балтика» объявила о переходе бразильского нападающего
18 февраля
4
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
Названы имена двух новичков «Балтики»
15 февраля
1
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
12 июня
Стало известно, сколько «Балтика» заплатит за бразильского форварда
17 февраля
«Балтика» подпишет бразильского форварда
15 февраля
4
«Балтика» близка к подписанию габаритного форварда из Бразилии
9 февраля
4
«Локомотив» отдал вингера в аренду бразильскому клубу
2025.01.27 17:40
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+