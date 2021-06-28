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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сеара - Сан-Паулу
Сеара - Сан-Паулу: обзор матча 28 июня 2021
Сеара
28.06.2021, понедельник, 02:30
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Паулу
23'
Жоржиньо
53'
G. Dias (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сеара - Сан-Паулу
Замена
K.
️️️️
Жоржиньо
83'
Желтая карточка
J.
81'
Замена
J.
️️️️
S. Mineiro
78'
77'
Желтая карточка
М. Бенитес
76'
Желтая карточка
Б. Алвес
73'
Замена
Луан
️️️️
И. Гомес
73'
Замена
Пабло
️️️️
В. Буэно
Желтая карточка
G. Lacerda
68'
65'
Замена
Э. Ригони
️️️️
Р. Нестор
63'
Замена
М. Бенитес
️️️️
Эдер
Замена
B.
️️️️
G. Dias
60'
Замена
Вина
️️️️
Лима
60'
Замена
Шарлес
️️️️
Марлон
59'
53'
Желтая карточка
Эдер
53'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
G. Dias
Желтая карточка
S. Mineiro
45'
+1
28'
Желтая карточка
H.
Желтая карточка
Жоржиньо
26'
26'
Желтая карточка
Рейналдо
ГОЛ! 1:0!
Жоржиньо
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
13
Gabriel Dias
ЦЗ
24
Мессиас
ЦЗ
88
Фернандо Собрал
ЦП
25
Марлон
ЦП
17
Жоржиньо
АП
45
Лима
ПВ
11
Saulo Mineiro
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
1
Richard
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
17
Игор Гомес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
23
Эдер
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сеара
55
Джордан
ЦЗ
29
Виллиан Оливейра
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
29
Вина
АП
11
Йони Гонсалес
ПВ
9
Jael
ЦФ
77
Hélio
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
27
Buiu
ЦФ
67
André Luiz
ЦФ
23
Wendson
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
34
Велингтон
ЛЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
33
Луан
ОП
6
Таллес Коста
ЦП
7
Мартин Бенитес
АП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
92
Rodrigo
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
3-2-2-4
91
Пачеко
24
Мессиас
13
88
Собрал
25
Марлон
17
Жоржиньо
45
Лима
11
7
Мендоса
1
15
3-2-3-3
3
Лео
19
Коста
34
Алвес
10
Алвес
6
Рейналдо
17
Гомес
15
Буэно
11
Нестор
18
28
23
Эдер
11
9
9
11
45
Лима
29
Вина
29
Вина
45
Лима
17
Жоржиньо
70
70
17
Жоржиньо
25
Марлон
35
Шарлес
35
Шарлес
25
Марлон
13
27
27
13
23
Эдер
7
Бенитес
7
Бенитес
23
Эдер
17
Гомес
33
Луан
33
Луан
17
Гомес
15
Буэно
92
Пабло
92
Пабло
15
Буэно
11
Нестор
24
Ригони
24
Ригони
11
Нестор
Остались в запасе
Сеара
Сан-Паулу
77
Hélio
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ПВ
29
Виллиан Оливейра
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
67
André Luiz
ЦФ
55
Джордан
ЦЗ
23
Wendson
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
20
Лукас Перри
ВР
92
Rodrigo
ЦФ
18
Игор Винисиус
ПЗ
34
Велингтон
ЛЗ
6
Таллес Коста
ЦП
15
Hernanes
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
77
Hélio
ЦФ
11
Йони Гонсалес
ПВ
29
Виллиан Оливейра
ОП
6
Педро Наресси
ЦП
67
André Luiz
ЦФ
55
Джордан
ЦЗ
23
Wendson
ЦФ
Остались в запасе
20
Лукас Перри
ВР
92
Rodrigo
ЦФ
18
Игор Винисиус
ПЗ
34
Велингтон
ЛЗ
6
Таллес Коста
ЦП
15
Hernanes
ЦФ
7
Joao Rojas
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сеара - Сан-Паулу
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Стадион:
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