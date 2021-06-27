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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Коринтианс
Флуминенсе - Коринтианс: обзор матча 27 июня 2021
Флуминенсе
27.06.2021, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Коринтианс
70'
Х. Касарес
37'
Жо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Коринтианс
Замена
Л. Энрике
️️️️
Гансо
88'
Замена
W.
️️️️
Г. Тейшейра
88'
Желтая карточка
Андре
83'
Замена
Кайку
️️️️
Х. Касарес
81'
Замена
Андре
️️️️
Мартинелли
81'
80'
Замена
Рони
️️️️
Габриэль
ГОЛ! 1:1!
Х. Касарес
Пас отдал
Эжидио
70'
Желтая карточка
Д. Барселос
65'
64'
Замена
В. Кантильо
️️️️
Хавьер
Замена
Р. Бобадилья
️️️️
Y. Felipe
59'
59'
Замена
М. Витал
️️️️
Á. Araos
Красная карточка
A. Hernández
51'
45'
+1
Желтая карточка
Á. Araos
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Жо
Желтая карточка
Л. Кларо
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
10
Гансо
ЦП
26
Хуан Касарес
ЦП
20
Габриэл Тейшейра
ЛФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
99
Abel Hernández
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
39
Хавьер
ОП
43
Витиньо
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
32
Ángelo Araos
ЦФ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
7
Андре
ОП
11
Кайку
ПВ
11
Луис Энрике
ПВ
29
Gustavo Apis
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
70
Рони
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
17
Рамиро
ЦП
40
Guilherme
ЦФ
28
Адсон
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
4-3-4
33
Нино
4
Кларо
6
Эжидио
2
Калегари
8
Мартинелли
10
Гансо
26
Касарес
20
Тейшейра
99
88
1
4-1-2-1-2
1
Кассио
4
Жил
23
Фагнер
4
Виктор
6
Питон
39
Хавьер
43
Витиньо
6
Габриэль
19
Силва
21
Жо
32
26
Касарес
11
Кайку
11
Кайку
26
Касарес
20
Тейшейра
5
5
20
Тейшейра
8
Мартинелли
7
Андре
7
Андре
8
Мартинелли
10
Гансо
11
Энрике
11
Энрике
10
Гансо
88
25
Бобадилья
25
Бобадилья
88
6
Габриэль
70
Рони
70
Рони
6
Габриэль
39
Хавьер
30
Кантильо
30
Кантильо
39
Хавьер
32
10
Витал
10
Витал
32
Остались в запасе
Флуминенсе
Коринтианс
29
Gustavo Apis
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
11
Lucca
ЦФ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
40
Guilherme
ЦФ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
28
Адсон
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
21
Жемерсон
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
29
Gustavo Apis
ЦФ
22
Muriel
ЦФ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
11
Lucca
ЦФ
44
Давид Брас
ЦЗ
26
Маноэл
ЦЗ
Остались в запасе
40
Guilherme
ЦФ
33
Матеус Донелли
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
28
Адсон
ЦФ
44
Luis Mandaca
ЦФ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
21
Жемерсон
ЦЗ
17
Рамиро
ЦП
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Флуминенсе - Коринтианс
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
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