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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Форталеза
Атлетико Минейро - Форталеза: обзор матча 30 мая 2021
Атлетико Минейро
30.05.2021, воскресенье, 17:00
Бразилия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Завершен
Форталеза
40'
Халк (П)
60'
Я. Пикачу
90+4'
Я. Пикачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Форталеза
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Я. Пикачу
88'
Замена
Б. Мело
️️️️
L. Crispim
87'
Желтая карточка
Эдерсон
Замена
Йоран
️️️️
Гуга
87'
84'
Замена
М. Хусса
️️️️
Фелипе
79'
Желтая карточка
L. Crispim
Замена
Э. Варгас
️️️️
Маррони
71'
Замена
Натан
️️️️
И. Фернандес
71'
66'
Замена
Ромариньо
️️️️
В. Паулиста
66'
Замена
Давид
️️️️
Робсон
Замена
Савиньо
️️️️
Д. Саварино
62'
Замена
М. Сарачо
️️️️
Аллан
62'
60'
ГОЛ! 1:1!
Я. Пикачу
Пас отдал
Робсон
46'
Замена
Я. Пикачу
️️️️
Д. Гедес
Желтая карточка
И. Рабельо
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Халк
40'
39'
Желтая карточка
В. Паулиста
38'
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
Аллан
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
22
Эверсон
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
3
Че Че
ЦП
29
Аллан
ЦП
8
Игнасио Фернандес
АП
7
Халк
ПВ
38
Маррони
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Форталеза
27
Felipe Alves
ВР
4
Марсело Беневенуто
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
2
Тинга
ЦЗ
13
Даниэл Гедес
ПЗ
13
Эдерсон
ЦП
15
Фелипе
ЦП
30
Робсон
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
91
Lucas Crispim
ЦФ
9
Веллингтон Паулиста
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
16
Додо
ЛЗ
30
Габриэль
ЦЗ
4
Ревер
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
19
Йоран
ЦП
11
Матиас Сарачо
АП
14
Натан
АП
17
Савиньо
ПВ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Форталеза
1
Marcelo Boeck
ВР
4
Вандерсон
ЦЗ
26
Бруно Мело
ЦЗ
6
Carlinhos
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
8
Рональд
ОП
5
Матеус Хусса
ОП
11
Osvaldo
ЦП
11
Ромариньо
ЦП
22
Яго Пикачу
ПП
88
Luiz Henrique
ЦФ
4-3-2-1
22
Эверсон
21
Рабельо
13
Арана
6
Алонсо
23
Гуга
11
Саварино
3
Че Че
29
Аллан
8
Фернандес
7
Халк
38
Маррони
4-2-4
27
13
Гедес
4
Тити
2
Тинга
4
Беневенуто
13
Эдерсон
15
Фелипе
9
Паулиста
91
96
30
Робсон
38
Маррони
11
Варгас
11
Варгас
38
Маррони
11
Саварино
17
Савиньо
17
Савиньо
11
Саварино
29
Аллан
11
Сарачо
11
Сарачо
29
Аллан
8
Фернандес
14
Натан
14
Натан
8
Фернандес
23
Гуга
19
Йоран
19
Йоран
23
Гуга
13
Гедес
22
Пикачу
22
Пикачу
13
Гедес
30
Робсон
7
Давид
7
Давид
30
Робсон
15
Фелипе
5
Хусса
5
Хусса
15
Фелипе
91
26
Мело
26
Мело
91
9
Паулиста
11
Ромариньо
11
Ромариньо
9
Паулиста
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Форталеза
30
Габриэль
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
4
Ревер
ЦЗ
16
Додо
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Главный тренер
Эдуардо Домингес
4
Вандерсон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
88
Luiz Henrique
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
30
Габриэль
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
4
Ревер
ЦЗ
16
Додо
ЛЗ
31
Матеус Мендес
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
Остались в запасе
4
Вандерсон
ЦЗ
8
Рональд
ОП
88
Luiz Henrique
ЦФ
1
Marcelo Boeck
ВР
6
Carlinhos
ЦЗ
11
Osvaldo
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Домингес
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Минейро - Форталеза
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Форталеза
Бразилия. Серия А, 38 тур
Ботафого
4 : 2
07.12.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 37 тур
Форталеза
2 : 1
04.12.2025
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
0 : 1
27.11.2025
Форталеза
Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
2 : 3
21.11.2025
Форталеза
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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