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Аргентина - Уругвай

11.10.2021, Понедельник, 02:30 мск Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 5 тур Аргентина - Уругвай
Кубок Америки 2021, группа A
2 тур
19 июня, суббота 03:00 Аргентина 1:0 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
15 тур
1 сентября, пятница 02:00 Уругвай 0:0 Аргентина
7 тур
2 сентября, пятница 02:30 Аргентина 1:0 Уругвай
Кубок Америки 2015, группа B
Групповой этап, 2 тур
17 июня, среда 02:30 Аргентина 1:0 Уругвай
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
18 тур
16 октября, среда 03:30 Уругвай 3:2 Аргентина
9 тур
13 октября, суббота 04:00 Аргентина 3:0 Уругвай
Кубок Америки 2011
1/4 финала
17 июля, воскресенье 02:15 Аргентина 1:1
(4:5)п		 Уругвай
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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