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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед: обзор матча 08 ноября 2021
Лос-Анджелес Гэлакси
08.11.2021, понедельник, 02:00
США. МЛС, 46 тур
3 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
45+2'
С. Ллетгет
52'
Чичарито
75'
Чичарито
24'
А. Эну
35'
Р. Лод
62'
Х. Араухо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
89'
Пенальти не реализован!
Ф. Фрагапане
89'
Замена
B. Kallman
️️️️
Э. Рейносо
Замена
Э. Альварес
️️️️
V. Vázquez
85'
76'
Замена
E. Finlay
️️️️
А. Эну
ГОЛ! 3:3!
Чичарито
75'
73'
Желтая карточка
Э. Рейносо
Замена
S. Kljestan
️️️️
Джонатан
68'
Замена
С. Грандсир
️️️️
С. Ллетгет
68'
62'
ГОЛ в свои ворота! 2:3!
Х. Араухо
ГОЛ! 2:2!
Чичарито
52'
ГОЛ! 1:2!
С. Ллетгет
45'
+2
Желтая карточка
Х. Араухо
41'
Замена
Н. Хямяляйнен
️️️️
O. Fisher
39'
35'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лод
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Эну
Пас отдал
R. Metanire
2'
Желтая карточка
Б. Дибасси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
91
Oniel Fisher
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
91
Кевин Кабрал
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
8
Себастьян Ллетгет
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
2-1-5
31
Бонд
33
Уильямс
91
6
Джонатан
22
Равелосон
22
Араухо
20
ДеПуй
8
8
Ллетгет
4-3-3
21
18
Дибасси
77
Гаспер
20
15
Боксолл
20
Трапп
31
Дотсон
17
Лод
10
Рейносо
7
Фрагапане
23
Эну
8
Ллетгет
7
Грандсир
7
Грандсир
8
Ллетгет
91
22
Хямяляйнен
22
Хямяляйнен
91
6
Джонатан
16
16
6
Джонатан
8
10
Альварес
10
Альварес
8
23
Эну
13
13
23
Эну
10
Рейносо
44
44
10
Рейносо
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
33
Джонатан Клинсман
ВР
4
Jorge Villafaña
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
30
Joseph Rosales
ЦП
12
Niko Hansen
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Дигнити Хелс Спортс Парк
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