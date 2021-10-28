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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Интер Майами
Атланта Юнайтед - Интер Майами: обзор матча 28 октября 2021
Атланта Юнайтед
28.10.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 42 тур
2 : 1
Завершен
Интер Майами
59'
Л. Араухо
74'
Д. Мартинес
32'
Г. Игуаин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Интер Майами
Замена
Д. Кэмпбелл
️️️️
Л. Араухо
90'
+1
82'
Замена
Х. Карранца
️️️️
J. Chapman
Замена
E. Torres
️️️️
Д. Мартинес
81'
ГОЛ! 2:1!
Д. Мартинес
Пас отдал
Л. Араухо
74'
72'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Р. Писарро
72'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Х. Николас Фигаль
67'
Желтая карточка
Г. Игуаин
65'
Замена
И. Вассилев
️️️️
Л. Морган
ГОЛ! 1:1!
Л. Араухо
59'
57'
Желтая карточка
К. Лирдам
55'
Желтая карточка
J. Chapman
Замена
М. Морено
️️️️
A. Walkes
46'
37'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Игуаин
24'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
Желтая карточка
A. Walkes
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
5
Франко Ибарра
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
0
A. Walkes
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
4
Кристиан Макун
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
40
Грегоре
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
31
Erick Torres
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
1-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
5
Барко
5
Россетто
15
Франко
0
11
Леннон
5
Ибарра
4-2-4
22
Марсман
4
Фигаль
14
4
Макун
18
Лирдам
14
90
Морган
9
Игуаин
7
Писарро
20
Ши
40
Грегоре
77
Мартинес
31
31
77
Мартинес
7
Араухо
6
Кэмпбелл
6
Кэмпбелл
7
Араухо
0
10
Морено
10
Морено
0
90
Морган
19
Вассилев
19
Вассилев
90
Морган
4
Фигаль
2
2
4
Фигаль
7
Писарро
19
Робинсон
19
Робинсон
7
Писарро
14
9
Карранца
9
Карранца
14
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Интер Майами
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
77
Джон МакКартни
ВР
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Амар Сейдич
ЦП
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
31
Ventura Alvarado
ЦЗ
12
Дрейк Каллендер
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Атланта Юнайтед - Интер Майами
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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