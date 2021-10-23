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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Канзаc Сити
Сиэтл - Канзаc Сити: обзор матча 23 октября 2021
Сиэтл
23.10.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 42 тур
1 : 2
Завершен
Канзаc Сити
58'
N. Benezet
4'
R. Walter
79'
Д. Расселл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Канзаc Сити
Желтая карточка
F. Montero
89'
Замена
F. Montero
️️️️
S. O'Neill
82'
Замена
Л. Чу
️️️️
Х. Арреага
82'
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Расселл
Пас отдал
Р. Эспиноза
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
76'
74'
Желтая карточка
Р. Эспиноза
Замена
Д. Атенсио
️️️️
N. Benezet
72'
Замена
Н. Толо
️️️️
J. Medranda
66'
63'
Желтая карточка
Г. Кинда
ГОЛ! 1:1!
N. Benezet
Пас отдал
Ж. Пауло
58'
56'
Желтая карточка
T. Melia
Желтая карточка
А. Рольдан
55'
Желтая карточка
К. Роу
51'
Желтая карточка
Ж. Пауло
35'
4'
ГОЛ! 0:1!
R. Walter
Пас отдал
L. Martins
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
54
R. Walter
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
6
Гади Кинда
АП
11
Khiry Shelton
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
5
Нуху Толо
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Канзаc Сити
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
4-4-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
40
94
3
Арреага
16
Рольдан
22
Роу
7
Рольдан
6
Пауло
99
29
3-3-1-3
29
8
77
Изима-Мирен
14
54
6
Санчес
15
Эспиноза
6
Кинда
3
Фонтас
77
Расселл
11
94
5
Толо
5
Толо
94
40
12
12
40
3
Арреага
7
Чу
7
Чу
3
Арреага
99
12
Атенсио
12
Атенсио
99
Остались в запасе
Сиэтл
Канзаc Сити
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
17
Jake Davis
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
13
Amadou Dia
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
19
Grayson Barber
ЦФ
27
Wilson Harris
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сиэтл - Канзаc Сити
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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