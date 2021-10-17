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Расписание матчей
МЛС 2026
Остин - Миннесота Юнайтед
Остин - Миннесота Юнайтед: обзор матча 17 октября 2021
Остин
17.10.2021, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 39 тур
0 : 1
Завершен
Миннесота Юнайтед
16'
Ф. Фрагапане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Остин - Миннесота Юнайтед
90'
+2
Желтая карточка
Ч. Гаспер
Замена
N. Lima
️️️️
H. Jimenez
90'
+1
90'
+1
Замена
F. Adi
️️️️
Э. Рейносо
Замена
K. Manneh
️️️️
C. Dominguez
87'
Замена
O. McKinze Gaines II.
️️️️
Кристиан
80'
Замена
Д. Галлахер
️️️️
М. Джитте
80'
78'
Замена
J. Rosales
️️️️
А. Эну
73'
Замена
E. Finlay
️️️️
Р. Лод
59'
Желтая карточка
Э. Рейносо
Желтая карточка
Х. Касканте
42'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фрагапане
Пас отдал
Х. Дотсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Остин
1
Brad Stuver
ВР
23
Жан Колманич
ЛЗ
18
Хулио Касканте
ЦЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
68
Кристиан
ЦП
4
Александер Ринг
ЦП
2
Мусса Джитте
ЦФ
10
C. Dominguez
ЦФ
8
Томас Почеттино
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
16
H. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
17
Робин Лод
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
7
Франко Фрагапане
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остин
13
Эндрю Тарбелл
ВР
24
Nick Lima
ЦЗ
17
Джон Галлахер
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
14
Orrin McKinze Gaines II.
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
30
Joseph Rosales
ЦП
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
2-2-1-5
1
23
Колманич
18
Касканте
68
Кристиан
4
Ринг
9
Дриусси
10
16
14
8
Почеттино
2
Джитте
4-3-3
21
77
Гаспер
18
Дибасси
15
Боксолл
20
17
Лод
31
Дотсон
6
Алонсо
7
Фрагапане
10
Рейносо
23
Эну
16
24
24
16
2
Джитте
17
Галлахер
17
Галлахер
2
Джитте
68
Кристиан
14
14
68
Кристиан
10
31
31
10
23
Эну
30
30
23
Эну
17
Лод
13
13
17
Лод
10
Рейносо
0
0
10
Рейносо
Остались в запасе
Остин
Миннесота Юнайтед
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
13
Эндрю Тарбелл
ВР
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
8
Джаред Страуд
ЦФ
19
Frederik Kleemann
ЦФ
17
Родни Редес
ЦФ
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
15
Jacori Hayes
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
44
Brent Kallman
ЦФ
Главный тренер
Джош Волфф
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Остин - Миннесота Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Остин
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Остин
1 : 2
18.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
Q2
Новости команд
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Остин
Миннесота Юнайтед
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