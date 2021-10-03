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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Коламбус
Филадельфия Юнион - Коламбус: обзор матча 03 октября 2021
Филадельфия Юнион
03.10.2021, воскресенье, 23:00
США. МЛС, 38 тур
3 : 0
Завершен
Коламбус
25'
Д. Эллиот
46'
А. Бедойя
89'
Л. Флеч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Коламбус
Замена
Х. Буэно
️️️️
А. Бедойя
90'
+1
Замена
Н. Харриел
️️️️
А. Пауэлл
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
Л. Флеч
Пас отдал
К. Салливан
89'
83'
Замена
М. Берри
️️️️
П. Сантуш
Замена
С. Финдлей
️️️️
С. Сантос
78'
Желтая карточка
С. Сантос
77'
76'
Пенальти не реализован!
П. Сантуш
Желтая карточка
А. Пауэлл
74'
Замена
К. Салливан
️️️️
Д. Газдаг
68'
66'
Желтая карточка
П. Сантуш
66'
Замена
S. Abdul-Salaam
️️️️
С. Морейра
66'
Замена
Л. Фрейзер
️️️️
M. Hairston
Вторая желтая
К. Вагнер
64'
54'
Замена
Л. Диас
️️️️
A. Keita
53'
Замена
Д. Этьенн
️️️️
М. Валенсуэла
ГОЛ! 2:0!
А. Бедойя
Пас отдал
K. Przybyłko
46'
Желтая карточка
К. Вагнер
35'
ГОЛ! 1:0!
Д. Эллиот
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
18
Андре Блэйк
ВР
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
3
Джек Эллиот
ЦЗ
11
Алехандро Бедойя
ЦП
35
Хамиру Монтейру
ЦП
16
Даниэль Газдаг
ЦП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
2
Алвас Пауэлл
ЦФ
27
Кай Вагнер
ЦФ
18
Леон Флеч
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Josh Williams
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
10
Лукас Зелараян
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
17
Стюарт Финдлей
ЦЗ
8
Хесус Буэно
ЦП
17
A. Fontana
ЦП
7
Davó
ЦФ
26
Натан Харриел
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
33
Куинн Салливан
ЦФ
Коламбус
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
2-3-5
18
Блэйк
5
Глеснес
3
Эллиот
11
Бедойя
35
Монтейру
16
Газдаг
2
Пауэлл
19
Сантос
18
Флеч
27
Вагнер
93
3-2-4-1
24
47
31
Морейра
16
Валенсуэла
3
6
Менса
6
14
7
Сантуш
10
Зелараян
9
Зардес
19
Сантос
17
Финдлей
17
Финдлей
19
Сантос
11
Бедойя
8
Буэно
8
Буэно
11
Бедойя
2
Пауэлл
26
Харриел
26
Харриел
2
Пауэлл
16
Газдаг
33
Салливан
33
Салливан
16
Газдаг
31
Морейра
12
12
31
Морейра
14
6
Фрейзер
6
Фрейзер
14
16
Валенсуэла
11
Этьенн
11
Этьенн
16
Валенсуэла
47
11
Диас
11
Диас
47
7
Сантуш
27
Берри
27
Берри
7
Сантуш
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
17
A. Fontana
ЦП
7
Davó
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
17
A. Fontana
ЦП
7
Davó
ЦФ
7
Джек МакГлинн
ЦФ
10
Пакстен Ааронсон
ЦФ
Остались в запасе
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Калеб Портер
Статистика матча Филадельфия Юнион - Коламбус
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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