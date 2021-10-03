Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 03 октября 2021
Цинциннати
03.10.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 38 тур
0 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
73'
Э. Гутман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
Желтая карточка
Л. Акоста
90'
+3
Желтая карточка
Р. Матаррита
90'
+1
78'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
Замена
K. Mokotjo
️️️️
H. Medunjanin
77'
73'
ГОЛ! 0:1!
Э. Гутман
Замена
А. Барреаль
️️️️
И. Атанга
61'
60'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
O. Fernandez
52'
Желтая карточка
А. Рейес
46'
Замена
Д. Толкин
️️️️
Т. Эдвардс
46'
Замена
К. Кларк
️️️️
В. Кармона
46'
Замена
D. Royer
️️️️
Ф. Амайя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
5
Geoff Cameron
ЦП
4
Haris Medunjanin
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
32
Лусиано Акоста
ЦФ
20
Исаак Атанга
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
16
Викельман Кармона
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Цинциннати
25
Kenneth Vermeer
ВР
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
47
Джон Толкин
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
5
Иуба Диарра
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
3-2-5
22
Тытонь
4
Хагглунд
22
Матаррита
6
Блэкетт
27
Станко
5
20
Бреннер
20
Атанга
32
Акоста
7
4
3-4-3
31
Мигел
15
Гутман
13
Неалис
12
Эдвардс
15
Рейес
25
Амайя
23
Кассерес
54
9
Климала
22
16
Кармона
4
12
12
4
20
Атанга
22
Барреаль
22
Барреаль
20
Атанга
12
Эдвардс
47
Толкин
47
Толкин
12
Эдвардс
25
Амайя
77
77
25
Амайя
16
Кармона
8
Кларк
8
Кларк
16
Кармона
22
16
Йервуд
16
Йервуд
22
9
Климала
16
16
9
Климала
Остались в запасе
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
25
Kenneth Vermeer
ВР
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
18
Ryan Meara
ВР
5
Иуба Диарра
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
29
Arquimides Ordonez
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
5
Иуба Диарра
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Нипперт
Новости команд
Все
Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Неймар принял решение по возможному переходу в клуб МЛС
26 июня
1
Месси сделал дубль за «Интер Майами», третий гол аргентинца переписали на Челентано
14 мая
«Ростов» может сохранить единственного вратаря-легионера в РПЛ
24 апреля
Неймар отреагировал на слухи о переходе в клуб МЛС
18 апреля
«Бавария» выбрала неожиданную замену для травмированного Кейна
Вчера, 23:50
3
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
МЛС. «Интер Майами» победил в матче с 10 голами, Месси отдал 2 передачи, у Суареса хет-трик
25 мая
«Динамо» думает о возвращении иностранного тренера
2025.11.18 00:24
11
Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+