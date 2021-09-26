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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Монреаль
Коламбус - Монреаль: обзор матча 26 сентября 2021
Коламбус
26.09.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 35 тур
2 : 1
Завершен
Монреаль
45'
Г. Зардес
63'
Г. Зардес
90+3'
Р. Киото
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Монреаль
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Р. Киото
Замена
А. Мэцан
️️️️
Д. Этьенн
83'
Замена
S. Abdul-Salaam
️️️️
M. Hairston
83'
80'
Замена
Л. Лаппалайнен
️️️️
Ж. Ватерман
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Зардес
70'
Замена
Л. Диас
️️️️
М. Валенсуэла
69'
68'
Замена
З. Бассонг
️️️️
Х. Торрес
ГОЛ! 2:0!
Г. Зардес
63'
Замена
Л. Зелараян
️️️️
Л. Фрейзер
59'
Желтая карточка
Д. Этьенн
56'
ГОЛ! 1:0!
Г. Зардес
Пас отдал
Д. Этьенн
45'
Желтая карточка
J. Williams
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Лайам Фрейзер
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Монреаль
4
Камал Миллер
ЦЗ
99
Хоакин Торрес
ЦП
10
Джордже Михайлович
ЦП
66
Мэтью Шоньер
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
6
Самуэль Пьетт
ЦП
2
Zachary Brault Guillard
ЦП
4
Руди Камачо
ЦФ
2
Жоэл Ватерман
ЦФ
41
Джеймс Пантемис
ЦФ
9
Ромель Киото
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Коламбус
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
10
Лукас Зелараян
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
Монреаль
1
Себастьян Бреза
ВР
26
Ласси Лаппалайнен
ЦП
13
Ballou Tabla
ЦП
22
Зоран Бассонг
ЦФ
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
4-5-1
24
6
Менса
16
Валенсуэла
25
Аффул
3
6
Фрейзер
7
Сантуш
14
11
Этьенн
6
9
Зардес
1-5-1-4
4
Миллер
10
Михайлович
2
Ваньяма
6
Пьетт
2
66
Шоньер
99
Торрес
9
Киото
41
Пантемис
2
Ватерман
4
Камачо
14
12
12
14
6
Фрейзер
10
Зелараян
10
Зелараян
6
Фрейзер
11
Этьенн
23
Мэцан
23
Мэцан
11
Этьенн
9
Зардес
27
Берри
27
Берри
9
Зардес
16
Валенсуэла
11
Диас
11
Диас
16
Валенсуэла
2
Ватерман
26
Лаппалайнен
26
Лаппалайнен
2
Ватерман
99
Торрес
22
Бассонг
22
Бассонг
99
Торрес
Остались в запасе
Коламбус
Монреаль
31
Стивен Морейра
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
1
Себастьян Бреза
ВР
13
Ballou Tabla
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
31
Стивен Морейра
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
13
Eric Dick
ЦФ
Остались в запасе
1
Себастьян Бреза
ВР
13
Ballou Tabla
ЦП
12
Mustafa Kizza
ЦФ
25
Emanuel Maciel
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
14
Ibrahim Sunusi
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Коламбус - Монреаль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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