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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз
Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 18 сентября 2021
Интер Майами
18.09.2021, суббота, 02:00
США. МЛС, 33 тур
0 : 4
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
18'
П. Климала
31'
O. Fernandez
65'
Фабио
89'
Фабио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз
89'
ГОЛ! 0:4!
Фабио
Пас отдал
К. Данкан
87'
Желтая карточка
К. Харпер
83'
Замена
К. Харпер
️️️️
O. Fernandez
82'
Желтая карточка
T. Barlow
Замена
F. Higuaín
️️️️
Р. Писарро
78'
Замена
Х. Карранца
️️️️
Г. Игуаин
78'
71'
Замена
T. Barlow
️️️️
П. Климала
65'
ГОЛ! 0:3!
Фабио
Пас отдал
Д. Толкин
59'
Замена
К. Кассерес
️️️️
Д. Йервуд
59'
Замена
К. Данкан
️️️️
Т. Эдвардс
Замена
J. Chapman
️️️️
Грегоре
58'
57'
Желтая карточка
Т. Эдвардс
46'
Замена
Э. Гутман
️️️️
В. Кармона
Замена
И. Вассилев
️️️️
Л. Морган
46'
Желтая карточка
Г. Игуаин
45'
+1
Замена
К. Лирдам
️️️️
Р. Робинсон
40'
Вторая желтая
Х. Николас Фигаль
38'
31'
ГОЛ! 0:2!
O. Fernandez
Пас отдал
Т. Эдвардс
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
20'
18'
ГОЛ! 0:1!
П. Климала
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
7
Родолфо Писарро
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
9
Патрик Климала
ЦФ
47
Джон Толкин
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
16
Викельман Кармона
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Хулиан Карранца
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
3
Кайл Данкан
ЦЗ
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
23
Кристиан Кассерес
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
8
Каден Кларк
ЦФ
17
Кэмерон Харпер
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
2-2-5
22
Марсман
14
4
Фигаль
90
Морган
8
Матюиди
40
Грегоре
9
Игуаин
19
Робинсон
20
Ши
4
Макун
2-2-5
31
Мигел
13
Неалис
12
Эдвардс
15
Рейес
54
47
Толкин
90
Фабио
16
Кармона
22
16
Йервуд
90
Морган
19
Вассилев
19
Вассилев
90
Морган
19
Робинсон
18
Лирдам
18
Лирдам
19
Робинсон
40
Грегоре
14
14
40
Грегоре
7
Писарро
2
2
7
Писарро
9
Игуаин
9
Карранца
9
Карранца
9
Игуаин
12
Эдвардс
3
Данкан
3
Данкан
12
Эдвардс
16
Кармона
15
Гутман
15
Гутман
16
Кармона
16
Йервуд
23
Кассерес
23
Кассерес
16
Йервуд
9
Климала
16
16
9
Климала
22
17
Харпер
17
Харпер
22
Остались в запасе
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
77
Джон МакКартни
ВР
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
25
Фрэнки Амайя
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
35
Sami Guediri
ЦФ
Остались в запасе
25
Фрэнки Амайя
ЦП
8
Каден Кларк
ЦФ
67
Omar Sowe
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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Интер Майами
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