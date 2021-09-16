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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Цинциннати
Атланта Юнайтед - Цинциннати: обзор матча 16 сентября 2021
Атланта Юнайтед
16.09.2021, четверг, 02:00
США. МЛС, 32 тур
4 : 0
Завершен
Цинциннати
5'
Л. Араухо
40'
Д. Мартинес
55'
Д. Мартинес
86'
Э. Барко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атланта Юнайтед - Цинциннати
Желтая карточка
Т. Вольфф
90'
+1
ГОЛ! 4:0!
Э. Барко
86'
Замена
E. Torres
️️️️
Л. Араухо
85'
82'
Желтая карточка
C. Duvall
79'
Желтая карточка
Б. Васкес
79'
Замена
C. Duvall
️️️️
Z. Bailey
Замена
J. Damm
️️️️
Б. Леннон
75'
Замена
Т. Вольфф
️️️️
Д. Мартинес
74'
Желтая карточка
М. Адамс
73'
73'
Замена
G. Cameron
️️️️
Г. Валлесилья
Замена
М. Адамс
️️️️
М. Россетто
66'
Замена
Д. Белло
️️️️
Д. Малрейни
66'
62'
Замена
А. Барреаль
️️️️
E. Castillo
62'
Замена
Л. Акоста
️️️️
D. Valot F. + Royer
ГОЛ! 3:0!
Д. Мартинес
55'
54'
Желтая карточка
Р. Матаррита
45'
Желтая карточка
E. Castillo
ГОЛ! 2:0!
Д. Мартинес
40'
39'
Желтая карточка
Бреннер
ГОЛ! 1:0!
Л. Араухо
Пас отдал
А. Франко
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
5
Эсекьель Барко
АП
6
Джордж Кэмпбелл
ЦФ
15
Алан Франко
ЦФ
11
Брукс Леннон
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
10
Марселино Морено
ЦФ
11
Джейк Малрейни
ЦФ
5
Матеус Россетто
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
27
Калеб Станко
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
16
Zico Bailey
ЦФ
19
Edgar Castillo
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
8
Аллан Крус
ЦФ
4
Густаво Валлесилья
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
23
Мачоп Чол
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
16
Тайлер Вольфф
ЦФ
47
Мо Адамс
ЦФ
2
Джордж Белло
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
25
Jürgen Damm
ЦФ
Цинциннати
15
Chris Duvall
ЦЗ
5
Geoff Cameron
ЦП
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
32
Лусиано Акоста
ЦФ
22
Альваро Барреаль
ЦФ
7
Yuya Kubo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
1-1-5
1
Гьюзан
12
Робинсон
5
Барко
10
Морено
77
Мартинес
5
Россетто
11
Малрейни
7
Араухо
2-2-5
22
Тытонь
4
Хагглунд
22
Матаррита
27
Станко
0
19
4
Валлесилья
8
Крус
20
Бреннер
9
Васкес
7
Араухо
31
31
7
Араухо
77
Мартинес
16
Вольфф
16
Вольфф
77
Мартинес
5
Россетто
47
Адамс
47
Адамс
5
Россетто
11
Малрейни
2
Белло
2
Белло
11
Малрейни
11
Леннон
25
25
11
Леннон
16
15
15
16
4
Валлесилья
5
5
4
Валлесилья
0
32
Акоста
32
Акоста
0
19
22
Барреаль
22
Барреаль
19
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Цинциннати
1
Alec Kann
ВР
23
Мачоп Чол
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
1
Alec Kann
ВР
23
Мачоп Чол
ЦФ
32
E. Lopez
ЦФ
3
Alex De John
ЦФ
Остались в запасе
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
7
Yuya Kubo
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
14
Кэлвин Харрис
ЦФ
Главный тренер
Габриэль Хайнце
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Атланта Юнайтед - Цинциннати
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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