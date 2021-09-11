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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Портленд
Ванкувер Уайткепс - Портленд: обзор матча 11 сентября 2021
Ванкувер Уайткепс
11.09.2021, суббота, 05:00
США. МЛС, 31 тур
0 : 1
Завершен
Портленд
66'
Р. Веселинович (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Портленд
76'
Замена
М. Лориа
️️️️
Й. Чара
75'
Замена
Б. Туилома
️️️️
Х. ван Ранкин
Замена
Л. Овусу
️️️️
E. Godoy
73'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
Ж. Бикел
73'
66'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Веселинович
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Б. Уайт
62'
Желтая карточка
К. Дажоме
58'
Замена
Д. Браун
️️️️
P. Metcalfe
54'
Желтая карточка
Ж. Бикел
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
13
Дарио Жупарич
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
8
Йимми Чара
ПВ
20
Джордж Фочив
ЦФ
26
Клаудио Браво
ЦФ
2
Хосекарлос ван Ранкин
ЦФ
27
Дайрон Асприлья
ЦФ
99
Фелипе Мора
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
Портленд
31
Альяж Ивачич
ВР
28
Билл Туилома
ЦЗ
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
44
Марвин Лориа
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
1-5
26
Юнгвирт
11
Дажоме
71
Крепо
24
Уайт
25
Галд
31
Тейберт
2-2-1-5
12
Кларк
33
Мабиала
13
Жупарич
29
Бланко
21
Чара
8
Чара
20
Фочив
99
Мора
27
Асприлья
2
ван Ранкин
26
Браво
24
Уайт
9
Каваллини
9
Каваллини
24
Уайт
12
Бикел
25
Кайседо
25
Кайседо
12
Бикел
26
91
Браун
91
Браун
26
4
24
Овусу
24
Овусу
4
2
ван Ранкин
28
Туилома
28
Туилома
2
ван Ранкин
8
Чара
44
Лориа
44
Лориа
8
Чара
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Портленд
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Джованни Саварезе
Остались в запасе
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
Остались в запасе
31
Альяж Ивачич
ВР
26
Ренцо Самбрано
ЦП
8
Кристиан Паредес
ЦП
18
Зак МакГроу
ЦФ
28
Пабло Бонилья
ЦФ
11
Ярослав Незгода
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Джованни Саварезе
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Портленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
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