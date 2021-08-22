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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Чикаго Файр
Орландо Сити - Чикаго Файр: обзор матча 22 августа 2021
Орландо Сити
22.08.2021, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 28 тур
1 : 0
Завершен
Чикаго Файр
52'
Б. Мичел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орландо Сити - Чикаго Файр
Желтая карточка
К. Мюллер
79'
73'
Желтая карточка
К. Теран
ГОЛ! 1:0!
Б. Мичел
Пас отдал
Т. Акинделе
52'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
13
Руан
ЦЗ
3
Антонио Карлос
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
30
Жуниор Урсо
ЦП
17
Нани
ЦФ
31
Мэйсон Стайдухар
ЦФ
34
Джоуи ДеЗарт
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
Чикаго Файр
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
28
Elliot Collier
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
4-1-5
8
Моутинью
3
Карлос
6
Янссон
13
Руан
30
Урсо
34
ДеЗарт
13
Акинделе
18
ван дер Ватер
91
Мичел
31
Стайдухар
2-1-2-5
1
5
Кальво
29
Наварро
30
Хименес
22
Пинеда
21
Герберс
9
Берич
91
10
2
Секулич
22
Теран
Остались в запасе
Орландо Сити
Чикаго Файр
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
28
Elliot Collier
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
1
Педро Галлезе
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
23
Emmanuel Más
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
28
Raul Aguilera Jr.
ЦП
8
Крис Мюллер
ЦФ
2
Rio Hope-Gund
ЦФ
23
Майкл Халлидэй
ЦФ
10
Александер Альварадо
ЦФ
Остались в запасе
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
28
Elliot Collier
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Орландо Сити - Чикаго Файр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Кемпинг Уорлд
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