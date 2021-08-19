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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл: обзор матча 19 августа 2021
Даллас
19.08.2021, четверг, 03:30
США. МЛС, 27 тур
0 : 1
Завершен
Сиэтл
63'
Р. Руидиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Сиэтл
Желтая карточка
F. Jara
90'
+3
Желтая карточка
Б. Акоста
78'
Замена
️️️️
F. Vargas
77'
75'
Замена
️️️️
Й. Гомес Андраде
69'
Замена
️️️️
Б. Смит
Замена
️️️️
A. Ricaurte
68'
Замена
️️️️
F. Jara
64'
63'
ГОЛ! 0:1!
Р. Руидиас
63'
Замена
️️️️
Р. Руидиас
63'
Замена
️️️️
Н. Лодейро
46'
Замена
️️️️
Ж. Пауло
Желтая карточка
Э. Серрильо
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
99
Эма Твумаси
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сиэтл
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
29
Will Bruin
ЦФ
99
Nicolas Benezet
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
2-2-1-5
1
Маурер
5
24
Холлингшид
6
Серрильо
6
Акоста
17
Шен
91
Тафари
9
Пепи
27
Феррейра
77
Обриан
99
Твумаси
3-3-5
3
Арреага
94
40
22
Роу
6
Лейва
7
Рольдан
92
18
12
Атенсио
99
29
8
8
29
29
17
17
14
Смит
14
Смит
28
Гомес Андраде
28
Гомес Андраде
6
Пауло
6
Пауло
14
Лодейро
14
Лодейро
9
Руидиас
9
Руидиас
Остались в запасе
Даллас
Сиэтл
1
Phelipe Megiolaro
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
30
Stefan Cleveland
ВР
16
Алекс Рольдан
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
30
Kyle Zobeck
ЦФ
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
16
Алекс Рольдан
ЦП
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Даллас - Сиэтл
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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