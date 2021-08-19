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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Чикаго Файр
Интер Майами - Чикаго Файр: обзор матча 19 августа 2021
Интер Майами
19.08.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 26 тур
3 : 2
Завершен
Чикаго Файр
34'
И. Вассилев
62'
Р. Робинсон
90+3'
Р. Писарро
40'
Ф. Кальво
48'
L. Stojanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Чикаго Файр
Замена
️️️️
К. Лирдам
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Р. Писарро
90'
+3
90'
+2
Замена
️️️️
W. Omsberg
90'
+1
Замена
️️️️
А. Медран
Желтая карточка
Х. Карранца
84'
Замена
️️️️
Х. Карранца
77'
Замена
️️️️
В. Ульоа
77'
75'
Замена
️️️️
М. Анхель Наварро
Желтая карточка
Р. Робинсон
74'
68'
Замена
️️️️
E. Collier
68'
Замена
️️️️
Ч. Оффор
Замена
️️️️
Б. Ши
64'
Замена
️️️️
Р. Писарро
63'
ГОЛ! 2:2!
Р. Робинсон
62'
61'
Желтая карточка
Ф. Герберс
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
49'
48'
ГОЛ! 1:2!
L. Stojanovic
40'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кальво
Пас отдал
L. Stojanovic
ГОЛ! 1:0!
И. Вассилев
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
22
Ник Марсман
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
19
Индиана Вассилев
ЛВ
8
Блейз Матюиди
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4
Кристиан Макун
ЦФ
19
Робби Робинсон
ЦФ
40
Грегоре
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
30
Гастон Хименес
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
22
Карлос Теран
ЦФ
4
Джон Эспиноса
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
13
Виктор Ульоа
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
20
Брек Ши
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
Чикаго Файр
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
10
Альваро Медран
ЦП
28
Elliot Collier
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
3-2-1-4
22
Марсман
3
Гиббс
14
4
Фигаль
8
Матюиди
90
Морган
19
Вассилев
9
Игуаин
40
Грегоре
19
Робинсон
4
Макун
2-1-2-5
1
5
Кальво
3
30
Хименес
22
Пинеда
21
Герберс
9
Берич
91
10
4
Эспиноса
22
Теран
18
Лирдам
18
Лирдам
13
Ульоа
13
Ульоа
9
Карранца
9
Карранца
20
Ши
20
Ши
7
Писарро
7
Писарро
29
Наварро
29
Наварро
16
16
10
Медран
10
Медран
28
28
9
Оффор
9
Оффор
Остались в запасе
Интер Майами
Чикаго Файр
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
14
Jay Chapman
ЦП
35
Sami Guediri
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
Остались в запасе
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
2
Борис Секулич
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Интер Майами - Чикаго Файр
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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