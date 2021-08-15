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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 15 августа 2021
Миннесота Юнайтед
15.08.2021, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 25 тур
0 : 1
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
43'
К. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
84'
Замена
Н. ДеПуй
️️️️
С. Грандсир
80'
Замена
A. Saldana
️️️️
Р. Равелосон
80'
Замена
C. Dunbar
️️️️
Э. Альварес
Замена
J. McMaster
️️️️
Я. Грегуш
69'
Замена
J. Agudelo
️️️️
А. Эну
69'
64'
Желтая карточка
К. Кабрал
57'
Замена
V. Vázquez
️️️️
Д. Йовелич
57'
Замена
Джонатан
️️️️
S. Kljestan
43'
ГОЛ! 0:1!
К. Кабрал
Пас отдал
Д. Йовелич
25'
Желтая карточка
Д. Йовелич
Желтая карточка
Ч. Гаспер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
20
Romain Metanire
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
21
Ян Грегуш
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Деян Йовелич
ЦФ
4
Сега Кулибали
ЦФ
22
Хулиан Араухо
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
22
Райан Равелосон
ЦФ
10
Эфраин Альварес
ЦФ
91
Кевин Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Миннесота Юнайтед
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
24
Justin McMaster
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
31
Джонатан Бонд
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
6
Джонатан
ЦП
24
Danilo Acosta
ЦФ
20
Ник ДеПуй
ЦФ
43
Adam Saldana
ЦФ
8
Víctor Vázquez
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
3-4-3
21
20
18
Дибасси
77
Гаспер
20
Трапп
31
Дотсон
13
21
Грегуш
10
Рейносо
23
Эну
44
2-1-5
33
Клинсман
33
Уильямс
22
Хямяляйнен
7
Грандсир
22
Араухо
91
Кабрал
10
Альварес
22
Равелосон
16
21
Грегуш
24
24
21
Грегуш
23
Эну
0
0
23
Эну
16
6
Джонатан
6
Джонатан
16
7
Грандсир
20
ДеПуй
20
ДеПуй
7
Грандсир
22
Равелосон
43
43
22
Равелосон
9
Йовелич
8
8
9
Йовелич
10
Альварес
70
70
10
Альварес
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
31
Джонатан Бонд
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
24
Danilo Acosta
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
97
Дейн Сент-Клер
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
33
Patrick Weah
ЦФ
Остались в запасе
31
Джонатан Бонд
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
24
Danilo Acosta
ЦФ
9
Августин Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
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