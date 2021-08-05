Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Даллас
Сиэтл - Даллас: обзор матча 05 августа 2021
Сиэтл
05.08.2021, четверг, 05:00
США. МЛС, 23 тур
1 : 1
Завершен
Даллас
72'
F. Montero
90+1'
F. Jara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Даллас
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
F. Jara
Пас отдал
Н. Тафари
Желтая карточка
Б. Смит
87'
Замена
Н. Лодейро
️️️️
К. Роу
87'
78'
Замена
F. Vargas
️️️️
П. Помыкал
76'
Замена
F. Jara
️️️️
Р. Пепи
76'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Э. Серрильо
Замена
W. Bruin
️️️️
F. Montero
73'
ГОЛ! 1:0!
F. Montero
Пас отдал
Ж. Пауло
72'
66'
Замена
Б. Акоста
️️️️
Х. Феррейра
66'
Замена
Ж. Обриан
️️️️
С. Шен
Замена
Б. Смит
️️️️
J. Medranda
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Рауль Руидиас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
5
Bressan
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
17
Саболч Шен
ЛВ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
19
Факундо Киньон
ЦФ
91
Нкоси Тафари
ЦФ
99
Эма Твумаси
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сиэтл
14
Брэд Смит
ЛЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
17
Freddy Vargas
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
77
Жадер Обриан
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
4-4-2
30
28
Гомес Андраде
40
94
3
Арреага
16
Рольдан
6
Пауло
22
Роу
7
Рольдан
9
Руидиас
12
2-2-1-5
1
Маурер
5
24
Холлингшид
6
Серрильо
19
Помыкал
17
Шен
9
Пепи
99
Твумаси
91
Тафари
19
Киньон
27
Феррейра
94
14
Смит
14
Смит
94
22
Роу
14
Лодейро
14
Лодейро
22
Роу
12
29
29
12
27
Феррейра
6
Акоста
6
Акоста
27
Феррейра
19
Помыкал
17
17
19
Помыкал
6
Серрильо
8
8
6
Серрильо
17
Шен
77
Обриан
77
Обриан
17
Шен
9
Пепи
29
29
9
Пепи
Остались в запасе
Сиэтл
Даллас
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
6
Дэнни Лейва
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
Остались в запасе
1
Phelipe Megiolaro
ВР
14
Джон Нельсон
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
23
Брэндон Сервания
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Сиэтл - Даллас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
Новости команд
Все
Сиэтл
Даллас
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Шапи сделал дебютное результативное действие в США в «городе-убийце», но его команда проиграла
2025.03.30 08:35
Агент форварда «Далласа» озвучил причину блокировки трансфера Феррейры в «Спартак»
2024.01.26 08:31
МЛС сорвала 13-миллионный трансфер «Спартака»
2024.01.25 09:35
13
«Интер Майами» проиграл в товарищеском матче «Далласу», Месси заменили
2024.01.23 11:27
МЛС выложила видео голов Месси в ворота «Далласа»
2023.08.07 09:30
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+