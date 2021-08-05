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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Ди Си Юнайтед
Коламбус - Ди Си Юнайтед: обзор матча 05 августа 2021
Коламбус
05.08.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 22 тур
2 : 4
Завершен
Ди Си Юнайтед
65'
K. Molino
71'
Л. Зелараян
19'
О. Камара
40'
Й. Рейна
45+3'
О. Камара (П)
74'
Й. Рейна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Ди Си Юнайтед
80'
Замена
Г. Йоу
️️️️
Й. Рейна
Замена
А. Мэцан
️️️️
W. Francis
80'
74'
ГОЛ! 2:4!
Й. Рейна
Замена
П. Сантуш
️️️️
M. Hairston
72'
ГОЛ! 2:3!
Л. Зелараян
71'
71'
Замена
Y. Asad
️️️️
К. Паредес
ГОЛ! 1:3!
K. Molino
65'
Замена
Г. Зардес
️️️️
E. Hurtado
56'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Этьенн
56'
46'
Замена
D. Skundrich
️️️️
О. Камара
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 0:3!
О. Камара
Желтая карточка
Д. Менса
45'
+1
40'
ГОЛ! 0:2!
Й. Рейна
Пас отдал
Э. Нахар
Желтая карточка
Д. Этьенн
30'
Желтая карточка
A. Keita
24'
19'
ГОЛ! 0:1!
О. Камара
17'
Замена
J. Kempin
️️️️
B. Hamid
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
10
Лукас Зелараян
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
14
Waylon Francis
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
8
Хуниор Морено
ЦП
8
Felipe Martins
ЦП
24
Юлиан Грессель
ЦП
31
Энди Нахар
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
30
Кевин Паредес
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
11
Луис Диас
ЦФ
Ди Си Юнайтед
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
27
Yamil Asad
ЦП
21
Jon Kempin
ЦФ
12
Drew Skundrich
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
3-5-2
89
Ром
12
47
6
Менса
6
13
14
11
Этьенн
10
Зелараян
14
9
2-3-5
24
15
Бирнбаум
13
8
Морено
8
24
Грессель
31
Нахар
10
Рейна
9
Камара
30
Паредес
93
14
7
Сантуш
7
Сантуш
14
14
23
Мэцан
23
Мэцан
14
9
9
Зардес
9
Зардес
9
11
Этьенн
11
Диас
11
Диас
11
Этьенн
30
Паредес
27
27
30
Паредес
24
21
21
24
9
Камара
12
12
9
Камара
10
Рейна
7
Йоу
7
Йоу
10
Рейна
Остались в запасе
Коламбус
Ди Си Юнайтед
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
Главный тренер
Эрнан Лосада
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Лайам Фрейзер
ЦП
27
Мигел Берри
ЦФ
25
Grant Lillard
ЦФ
Остались в запасе
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Эрнан Лосада
Статистика матча Коламбус - Ди Си Юнайтед
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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