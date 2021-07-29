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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед: обзор матча 29 июля 2021
Лос-Анджелес
29.07.2021, четверг, 05:30
США. МЛС, 21 тур
2 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
40'
К. Вела
77'
Т. Блэкмон
49'
Э. Рейносо
90+5'
Х. Дотсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
Х. Дотсон
Пас отдал
Я. Грегуш
ГОЛ! 2:1!
Т. Блэкмон
Пас отдал
Э. Атуэста
77'
74'
Замена
J. Agudelo
️️️️
Р. Лод
74'
Замена
О. Алонсо
️️️️
Э. Рейносо
68'
Замена
Я. Грегуш
️️️️
J. Hayes
67'
Желтая карточка
В. Трапп
59'
Желтая карточка
Б. Дибасси
49'
ГОЛ! 1:1!
Э. Рейносо
Пас отдал
Р. Лод
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
Х. Мурильо
46'
ГОЛ! 1:0!
К. Вела
Пас отдал
Х. Сифуэнтес
40'
18'
Замена
D. Taylor
️️️️
Ч. Гаспер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
20
Эдуард Атуэста
ЦП
15
Латиф Блессинг
ЦП
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Миннесота Юнайтед
21
Tyler Miller
ВР
77
Чейз Гаспер
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
20
Romain Metanire
ЦЗ
15
Jacori Hayes
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
17
Робин Лод
ЦП
13
Ethan Finlay
ЦП
31
Хассани Дотсон
ЦП
44
Brent Kallman
ЦФ
10
Эмануэль Рейносо
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
7
Брайан Родригес
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
Миннесота Юнайтед
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Освальдо Алонсо
ЦП
27
D.J. Taylor
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
0
J. Agudelo
ЦФ
3-2-5
6
Паласиос
33
Блэкмон
3
Фарфан
20
Атуэста
15
Блессинг
10
Вела
30
3
Мурильо
8
Сифуэнтес
9
Росси
3-5-2
21
77
Гаспер
18
Дибасси
20
15
17
Лод
13
31
Дотсон
20
Трапп
10
Рейносо
44
3
Мурильо
44
Эдвардс
44
Эдвардс
3
Мурильо
15
21
Грегуш
21
Грегуш
15
10
Рейносо
6
Алонсо
6
Алонсо
10
Рейносо
77
Гаспер
27
27
77
Гаспер
17
Лод
0
0
17
Лод
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
7
Брайан Родригес
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
7
Брайан Родригес
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
Остались в запасе
30
Adrian Zendejas
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
23
Адриен Эну
ЦФ
12
Niko Hansen
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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