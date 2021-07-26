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Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Канзаc Сити
Сиэтл - Канзаc Сити: обзор матча 26 июля 2021
Сиэтл
26.07.2021, понедельник, 04:00
США. МЛС, 20 тур
1 : 3
Завершен
Канзаc Сити
51'
F. Montero
31'
Д. Расселл
43'
Д. Шаллой
73'
К. Дюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиэтл - Канзаc Сити
Желтая карточка
Ж. Пауло
84'
81'
Желтая карточка
G. Zusi
Замена
E. Dobbelaere
️️️️
Х. Арреага
75'
73'
ГОЛ! 1:3!
К. Дюк
Пас отдал
G. Zusi
70'
Замена
К. Дюк
️️️️
Г. Кинда
64'
Замена
И. Санчес
️️️️
Р. Эспиноза
Замена
S. O'Neill
️️️️
Д. Лейва
64'
Замена
Б. Смит
️️️️
J. Medranda
64'
ГОЛ! 1:2!
F. Montero
Пас отдал
Р. Бейкер-Уайтинг
51'
43'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шаллой
Пас отдал
Г. Кинда
Замена
Р. Бейкер-Уайтинг
️️️️
A. Cissoko
34'
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Расселл
Желтая карточка
Д. Лейва
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
3
Хавьер Арреага
ЦЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
6
Жоао Пауло
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
6
Дэнни Лейва
ЦП
9
Рауль Руидиас
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
12
Джош Атенсио
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
8
Graham Zusi
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
54
R. Walter
ЦП
6
Гади Кинда
ЦП
11
Khiry Shelton
ЦФ
3
Андреу Фонтас
ЦФ
77
Джонни Расселл
ЦФ
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сиэтл
14
Брэд Смит
ЛЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
18
Spencer Richey
ЦФ
27
Рид Бейкер-Уайтинг
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
Канзаc Сити
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
6
Илие Санчес
ЦП
27
Wilson Harris
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
28
Кэмерон Дюк
ЦФ
3-3-4
30
3
Арреага
28
Гомес Андраде
94
6
Пауло
22
Роу
6
Лейва
9
Руидиас
12
Атенсио
92
12
3-3-4
29
8
77
Изима-Мирен
14
15
Эспиноза
54
6
Кинда
20
Шаллой
77
Расселл
3
Фонтас
11
94
14
Смит
14
Смит
94
6
Лейва
40
40
6
Лейва
92
27
Бейкер-Уайтинг
27
Бейкер-Уайтинг
92
3
Арреага
45
45
3
Арреага
15
Эспиноза
6
Санчес
6
Санчес
15
Эспиноза
6
Кинда
28
Дюк
28
Дюк
6
Кинда
Остались в запасе
Сиэтл
Канзаc Сити
18
Spencer Richey
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
27
Wilson Harris
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
18
Spencer Richey
ЦФ
26
Эндрю Томас
ЦФ
3
Обед Варгас
ЦФ
Остались в запасе
24
Джейлин Линдси
ЦЗ
14
Роберто Пунчец
ЦЗ
27
Wilson Harris
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
16
Graham Smith
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сиэтл - Канзаc Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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