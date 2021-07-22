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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нэшвилл
Коламбус - Нэшвилл: обзор матча 22 июля 2021
Коламбус
22.07.2021, четверг, 02:30
США. МЛС, 18 тур
0 : 0
Завершен
Нэшвилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Нэшвилл
Замена
А. Мэцан
️️️️
W. Francis
82'
81'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
А. Мьюил
69'
Замена
Р. Леаль
️️️️
Х. Мухтар
69'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Джей Сапонг
Замена
K. Molino
️️️️
Д. Этьенн
65'
Замена
M. Hairston
️️️️
P. Kitchen
46'
Замена
B. Wright-Phillips
️️️️
E. Hurtado
46'
Желтая карточка
E. Hurtado
43'
21'
Желтая карточка
M. LaGrassa
Желтая карточка
P. Kitchen
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Darlington Nagbe
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
14
Waylon Francis
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
4
Dave Romney
ЦЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
13
Kevin Molino
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
25
Grant Lillard
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
29
Йхондер Кадис
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
3-4-3
89
Ром
25
Аффул
47
6
Менса
6
10
Зелараян
7
Сантуш
11
Этьенн
9
2
14
3-3-4
1
4
3
15
Миллер
13
МакКарти
19
Мьюил
10
Мухтар
23
Вашингтон
27
22
9
Сапонг
11
Этьенн
13
13
11
Этьенн
2
14
14
2
14
23
Мэцан
23
Мэцан
14
9
99
99
9
10
Мухтар
11
Леаль
11
Леаль
10
Мухтар
19
Мьюил
9
9
19
Мьюил
9
Сапонг
29
Кадис
29
Кадис
9
Сапонг
Остались в запасе
Коламбус
Нэшвилл
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Grant Lillard
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
35
Bryan Meredith
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
25
Grant Lillard
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
16
Isaiah Parente
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
19
Роберт Кастельянос
ЦФ
12
Дилан Неалис
ЦФ
3
Irakoze Donasiyano
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Коламбус - Нэшвилл
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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