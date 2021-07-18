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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Чикаго Файр
Нэшвилл - Чикаго Файр: обзор матча 18 июля 2021
Нэшвилл
18.07.2021, воскресенье, 03:30
США. МЛС, 17 тур
5 : 1
Завершен
Чикаго Файр
10'
Х. Мухтар
13'
Х. Мухтар
16'
Х. Мухтар
39'
С. Джей Сапонг
62'
T. Anunga
47'
И. Алиседа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Чикаго Файр
82'
Замена
Д. Эспиноса
️️️️
И. Алиседа
79'
Замена
L. Stojanovic
️️️️
А. Медран
79'
Замена
J. Bornstein
️️️️
М. Анхель Наварро
Замена
A. Danladi
️️️️
T. Anunga
74'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
74'
Замена
Й. Кадис
️️️️
С. Джей Сапонг
67'
Замена
А. Мьюил
️️️️
Х. Мухтар
65'
Замена
M. LaGrassa
️️️️
Д. МакКарти
65'
ГОЛ! 5:1!
T. Anunga
Пас отдал
Д. Неалис
62'
49'
Желтая карточка
М. Анхель Наварро
47'
ГОЛ! 4:1!
И. Алиседа
46'
Замена
Г. Хименес
️️️️
Ф. Герберс
46'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
ГОЛ! 4:0!
С. Джей Сапонг
39'
27'
Желтая карточка
М. Пинеда
ГОЛ! 3:0!
Х. Мухтар
16'
14'
Красная карточка
J. Kappelhof
ГОЛ! 2:0!
Х. Мухтар
Пас отдал
Д. Ловиц
13'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мухтар
Пас отдал
С. Джей Сапонг
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
10
Альваро Медран
ЦП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
26
Люк Хаакенсон
ЛВ
19
Алекс Мьюил
ЦП
29
Йхондер Кадис
ЦФ
22
Matt LaGrassa
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
38
Alex Monis
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
4-3-3
1
3
2
Ловиц
4
12
Неалис
13
МакКарти
11
Леаль
10
Мухтар
27
9
Сапонг
5
3-1-3-1-2
1
4
29
Наварро
16
2
Секулич
10
Медран
22
Пинеда
21
Герберс
19
Франковски
9
Берич
31
Алиседа
9
Сапонг
29
Кадис
29
Кадис
9
Сапонг
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
13
МакКарти
22
22
13
МакКарти
10
Мухтар
19
Мьюил
19
Мьюил
10
Мухтар
27
99
99
27
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
31
Алиседа
4
Эспиноса
4
Эспиноса
31
Алиседа
10
Медран
10
10
10
Медран
29
Наварро
3
3
29
Наварро
21
Герберс
30
Хименес
30
Хименес
21
Герберс
Остались в запасе
Нэшвилл
Чикаго Файр
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
44
Габриэль Слонина
ВР
11
Брайан Гутьеррес
АП
38
Alex Monis
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Остались в запасе
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
35
Bryan Meredith
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Остались в запасе
44
Габриэль Слонина
ВР
11
Брайан Гутьеррес
АП
38
Alex Monis
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Рафаэль Вики
Статистика матча Нэшвилл - Чикаго Файр
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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