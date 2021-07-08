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МЛС 2026
Чикаго Файр - Орландо Сити
Чикаго Файр - Орландо Сити: обзор матча 08 июля 2021
Чикаго Файр
08.07.2021, четверг, 03:00
США. МЛС, 16 тур
3 : 1
Завершен
Орландо Сити
45+1'
Б. Секулич
72'
Р. Берич
90+6'
Ч. Оффор
34'
А. Переа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чикаго Файр - Орландо Сити
ГОЛ! 3:1!
Ч. Оффор
Пас отдал
П. Франковски
90'
+6
Замена
Ч. Оффор
️️️️
Р. Берич
90'
+1
Замена
E. Collier
️️️️
Ф. Герберс
90'
+1
88'
Замена
А. Альварадо
️️️️
Ж. Урсо
Желтая карточка
Ф. Герберс
84'
80'
Замена
К. Мюллер
️️️️
М. Халлидэй
79'
Желтая карточка
Р. Янссон
76'
Замена
М. Перейра
️️️️
О. Росель
76'
Замена
Нани
️️️️
С. ван дер Ватер
76'
Замена
С. Мендес
️️️️
А. Переа
ГОЛ! 2:1!
Р. Берич
Пас отдал
А. Медран
72'
Замена
Г. Хименес
️️️️
И. Алиседа
66'
Замена
W. Omsberg
️️️️
М. Пинеда
61'
ГОЛ! 1:1!
Б. Секулич
Пас отдал
А. Медран
45'
+1
34'
ГОЛ! 0:1!
А. Переа
Желтая карточка
А. Медран
22'
Желтая карточка
J. Bornstein
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Bobby Shuttleworth
ВР
4
Johan Kappelhof
ЦЗ
3
Jonathan Bornstein
ЦЗ
29
Мигель Анхель Наварро
ЦЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
2
Борис Секулич
ОП
22
Маурисио Пинеда
ЦП
21
Фабиан Герберс
ЦП
10
Альваро Медран
ЦП
9
Роберт Берич
ЦФ
31
Игнасио Алиседа
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Орландо Сити
40
Брэндон Остин
ВР
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
24
Кайл Смит
ЦЗ
23
Майкл Халлидэй
ПЗ
16
Ориоль Росель
ЦП
8
Андрес Переа
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
91
Бенжи Мичел
ЦФ
13
Тешо Акинделе
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Чикаго Файр
44
Габриэль Слонина
ВР
16
Wyatt Omsberg
ЦЗ
4
Джон Эспиноса
ПЗ
30
Гастон Хименес
ОП
11
Брайан Гутьеррес
АП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
37
Javier Casas
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
28
Elliot Collier
ЦФ
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
17
Нани
ЛВ
10
Александер Альварадо
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
30
David Loera
ЦФ
8
Крис Мюллер
ЦФ
3-1-3-1-2
1
4
3
29
Наварро
2
Секулич
22
Пинеда
21
Герберс
10
Медран
19
Франковски
31
Алиседа
9
Берич
4-3-3
40
Остин
23
Халлидэй
6
Янссон
24
Смит
21
Шлегель
16
Росель
8
Переа
30
Урсо
13
Акинделе
91
Мичел
18
ван дер Ватер
9
Берич
9
Оффор
9
Оффор
9
Берич
22
Пинеда
16
16
22
Пинеда
31
Алиседа
30
Хименес
30
Хименес
31
Алиседа
21
Герберс
28
28
21
Герберс
8
Переа
32
Мендес
32
Мендес
8
Переа
18
ван дер Ватер
17
Нани
17
Нани
18
ван дер Ватер
30
Урсо
10
Альварадо
10
Альварадо
30
Урсо
16
Росель
10
Перейра
10
Перейра
16
Росель
23
Халлидэй
8
Мюллер
8
Мюллер
23
Халлидэй
Остались в запасе
Чикаго Файр
Орландо Сити
37
Javier Casas
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
44
Габриэль Слонина
ВР
4
Джон Эспиноса
ПЗ
Главный тренер
Рафаэль Вики
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
30
David Loera
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Остались в запасе
37
Javier Casas
ЦФ
10
L. Stojanovic
ЦФ
11
Брайан Гутьеррес
АП
44
Габриэль Слонина
ВР
4
Джон Эспиноса
ПЗ
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
30
David Loera
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Вики
Главный тренер
Оскар Пареха
Статистика матча Чикаго Файр - Орландо Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Шарлотт
- : -
28.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
1 : 2
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Информация о матче
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