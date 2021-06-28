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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Нью-Инглэнд Революшн
Даллас - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 28 июня 2021
Даллас
28.06.2021, понедельник, 04:00
США. МЛС, 14 тур
2 : 1
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
11'
Р. Пепи
54'
Р. Пепи
33'
Г. Боу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Даллас - Нью-Инглэнд Революшн
Желтая карточка
Д. Маурер
90'
+2
Желтая карточка
Э. Твумаси
89'
81'
Замена
E. Kizza
️️️️
М. Полстер
Замена
Э. Серрильо
️️️️
Ф. Киньон
77'
Замена
П. Помыкал
️️️️
Х. Феррейра
77'
76'
Желтая карточка
T.
Желтая карточка
Ж. Обриан
71'
Замена
Э. Твумаси
️️️️
Ж. Обриан
71'
68'
Замена
H. Kessler
️️️️
Д. Белл
68'
Замена
T.
️️️️
Т. Бьюкенан
Замена
F. Jara
️️️️
Р. Пепи
61'
60'
Замена
А. Букса
️️️️
А. Ингви Траустасон
ГОЛ! 2:1!
Р. Пепи
Пас отдал
Р. Холлингшид
54'
46'
Замена
T. McNamara
️️️️
M.
Желтая карточка
P. Megiolaro
41'
33'
ГОЛ! 1:1!
Г. Боу
28'
Желтая карточка
М. Полстер
Желтая карточка
Б. Акоста
18'
ГОЛ! 1:0!
Р. Пепи
Пас отдал
Х. Феррейра
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
2
Джастин Че
ПЗ
19
Факундо Киньон
ОП
6
Брайан Акоста
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
27
Хесус Феррейра
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
8
Джон Белл
ЦЗ
24
ДеХуан Джонс
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
13
Maciel
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
99
Эма Твумаси
ПЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
6
Эдвин Серрильо
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
29
Franco Jara
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
22
Henry Kessler
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
T.
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
19
Edward Kizza
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Маурер
14
Нельсон
5
24
Холлингшид
91
Тафари
19
Киньон
2
Че
6
Акоста
77
Обриан
9
Пепи
27
Феррейра
4-5-1
30
Тернер
24
Джонс
88
Фаррелл
5
Бай
8
Белл
10
Хиль
17
Бьюкенан
9
Траустасон
7
Боу
8
Полстер
13
77
Обриан
99
Твумаси
99
Твумаси
77
Обриан
9
Пепи
29
29
9
Пепи
27
Феррейра
19
Помыкал
19
Помыкал
27
Феррейра
19
Киньон
6
Серрильо
6
Серрильо
19
Киньон
8
Полстер
19
19
8
Полстер
8
Белл
22
22
8
Белл
17
Бьюкенан
12
12
17
Бьюкенан
13
26
26
13
9
Траустасон
16
Букса
16
Букса
9
Траустасон
Остались в запасе
Даллас
Нью-Инглэнд Революшн
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
6
Таннер Тессманн
ЦП
1
Phelipe Megiolaro
ВР
Главный тренер
Лучи Гонсалес
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
8
Andres Ricaurte
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
6
Таннер Тессманн
ЦП
1
Phelipe Megiolaro
ВР
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Даллас - Нью-Инглэнд Революшн
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
Стадион:
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